Эксперты назвали время, когда можно есть и не толстеть

Эксперты из медицинского университета США определили время, когда можно есть и не толстеть. Открытие стало полезным для людей, которые хотят держать вес под контролем.



По мнению организаторов исследования, крайний прием пищи за день должен быть не меньше, чем за 4 часа до сна. В противном случае некорректный режим питания может стать причиной появления лишнего веса. Особенно неблагоприятно сказывается на фигуре прием пищи ночью.



Стоит заметить, что даже пища с низким содержанием калорий, съеденная ближе ко сну, будет способствовать набору лишних кило.



Для получения сведений представители науки провели исследование на подопытных грызунах. Их разделили на 2 группы. Одна группа питалась и днем, и ночью, а вторая – только днем. В результате оказалось, что сбросили вес мыши, которые ели пищу днем с небольшим содержанием калорий. Группа, которая ела не только днем, но и по ночам, существенно прибавила в весе. И это с учетом того, что грызуны в большинстве случаев сохраняют активность ночью.



Также эксперты зафиксировали, что у мышей, которые набрали вес из-за приемов пищи ночью, наблюдались проблемы со сном и сбои в биологическом ритме организма. Поэтому ученые рекомендуют за 4 часа до сна воздержаться от еды.

