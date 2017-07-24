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Эксперты назвали время, когда можно есть и не толстеть

По мнению диетологов, последний прием пищи за день должен быть не меньше, чем за 4 часа до сна. В противном случае неправильный режим питания может стать причиной появления лишнего веса
Эксперты назвали время, когда можно есть и не толстеть
Эксперты из медицинского университета США определили время, когда можно есть и не толстеть. Открытие стало полезным для людей, которые хотят держать вес под контролем. 

По мнению организаторов исследования, крайний прием пищи за день должен быть не меньше, чем за 4 часа до сна. В противном случае некорректный режим питания может стать причиной появления лишнего веса. Особенно неблагоприятно сказывается на фигуре прием пищи ночью. 

Стоит заметить, что даже пища с низким содержанием калорий, съеденная ближе ко сну, будет способствовать набору лишних кило. 

Для получения сведений представители науки провели исследование на подопытных грызунах. Их разделили на 2 группы. Одна группа питалась и днем, и ночью, а вторая – только днем. В результате оказалось, что сбросили вес мыши, которые ели пищу днем с небольшим содержанием калорий. Группа, которая ела не только днем, но и по ночам, существенно прибавила в весе. И это с учетом того, что грызуны в большинстве случаев сохраняют активность ночью. 

Также эксперты зафиксировали, что у мышей, которые набрали вес из-за приемов пищи ночью, наблюдались проблемы со сном и сбои в биологическом ритме организма. Поэтому ученые рекомендуют за 4 часа до сна воздержаться от еды.

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Теги: похудение, худеть, лишний вес, пища, прием пищи 24/07/2017 Menslife.com

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