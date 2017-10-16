Эксперты рассказали, как можно сбросить вес за неделю

Многие диетологи утверждают, что за семь дней сбросить многолетние жировые отложения практически невозможно. Однако специалисты назвали реальный результат похудения, который возможен за неделю.



По мнению экспертов, при переключении на здоровый рацион человек сразу избавляется от 1 кг, так как регулируется моторика кишечника и выводится лишняя жидкость. Далее начинается планомерное похудение – за неделю будет «уходить» порядка 500 грамм лишнего веса.



Эти 500 грамм ненужного веса названы диетологами средним показателем при соблюдении диеты, подходящей для нормального метаболизма.



Эксперты советуют включить в рацион полезные продукты питания таким образом, чтобы на 1 кг веса в организм поступало 2 – 3 г углеводов, 1 г жиров и 1 – 1,5 г белков. Также было установлено, что чем больше поступает в организм углеводов (если сохраняется дефицит калорий), тем эффективней будет процесс похудения.

