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Аромат розмарина защищает мозг от старения и улучшает память

Вечнозеленое душистое растение розмарин содержит в себе большое количество полезных веществ. И, в первую очередь, оказывает положительное воздействие на работу головного мозга
Аромат розмарина защищает мозг от старения и улучшает память
Группа ученых доказала еще одно полезное свойство розмарина.

Американские специалисты Калифорнийского института Бернхема совместно с китайскими учеными университета Иватэ пришли к выводу, что вечнозеленое душистое растение розмарин содержит в себе большое количество полезных веществ. И, в первую очередь, оказывает положительное воздействие на работу головного мозга.

Также специалисты доказали, что розмарин является эффективным средством в лечении болезней мозга и замедляет его старение. Это растение богато карнозовой кислотой – данное вещество способно защитить мозг от свободных радикалов, которые приводят к старению. Особенно полезен аромат розмарина для людей, страдающих нейродегенеративными расстройствами (болезнью Альцгеймера).

Исследователи Нортумбрийского университета из Великобритании в результате ряда экспериментов подтвердили выводы своих ученых коллег. Аналитики проводили эксперимент в школе, в котором приняли участие учащиеся в возрасте 10-11 лет. Несколько учебных кабинетов, где школьники обучались на протяжении нескольких часов, были наполнены ароматом розмарина. В результате тестирования специалисты пришли к выводу, что, находясь в "ароматизированном" кабинете, дети лучше усваивали и запоминали учебный материал, чем дети из других классов. Показатели были лучше в среднем на 6%.

Как заявляют ученые, запах розмарина оказывает положительное влияние не только на память детей, но и взрослых. По словам главы исследования, запахи влияют на электрическую активность в мозге, стимулируя его работу. Однако, по мнению ученых, воздействие этого растения на человека индивидуально. На некоторых людей оно не оказывает никакого влияния

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Теги: розмарин, головной мозг, память, запоминать, мозг 04/05/2017 Menslife.com

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