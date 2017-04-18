Эксперты выяснили, что мороженое способно положительно влиять на мозг

Представители науки из Японии считают, что обычное мороженое может улучшить продуктивность работы головного мозга. Чтобы от лакомства была польза, его следует съедать в первой половине дня.



Организаторы исследования считают, что такой продукт питания стимулирует работу доминирующих мозговых волн и улучшает интеллектуальную деятельность.



Для получения таких данных эксперты провели исследование, разделив добровольцев на две группы, одна из которых по утрам ела мороженое, а вторая – обычный завтрак. После приема пищи участники проходили тестирование, позволяющее оценить их реакции, аналитические и интеллектуальные способности.



В результате оказалось, что первая группа, которой доставалось мороженое, справлялась с заданиями быстрее и результативней, а реакции были более чем своевременные. Вторая группа не показала такой хороший результат.



Специалисты внимательно проанализировали мозговую деятельность добровольцев и пришли к выводу, что холодная пища, съеденная на голодный желудок утром, увеличивает выработку альфа-ритма, который улучшает концентрацию и восприятие информации.



Чтобы еще раз убедиться в информативности эксперимента, представители науки повторили опыт, однако, вместо мороженого первая группа выпивала утром стакан прохладной воды. Результат тестирования показал также хорошие результаты, но они были ниже по сравнению с теми, кто съедал мороженое.

