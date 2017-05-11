Красное мясо и сладости вызывают у мужчин подагру

Как показали исследования, красное мясо, сладости и сладкие воды провоцируют такое неприятное заболевание, как подагра.



Ученые медицинской школы в США доказали, что употребление красного мяса, всевозможных сладостей, а также безалкогольных напитков может привести стать причиной возникновения подагры. Также такое питание может отрицательно повлиять на общее состояние человеческого организма и, в первую очередь, на сердечно-сосудистую систему.



Это заявление было подтверждено экспериментом, в котором приняло участие около 50 тысяч американских мужчин в возрасте от 45 до 75 лет. Было проведено тестирование с целью узнать пищевые пристрастия участников эксперимента. Признаки подагры были выявлены у 1 тыс. 700 человек – и именно у тех респондентов, которые предпочитали "западную диету" (красное мясо, сладости и сладкую газированную воду). Также было отмечено, что это неприятное, трудно излечимое заболевание реже развивалось у тех, кто употреблял в пищу свежие овощи, фрукты и орехи.



Подагра – это одна из форм артрита, которой подвержены около 4% населения. Во время этой болезни в суставах образуются солевые отложения, которые вызывают сильные болевые ощущения. При этом суставы воспаляются и опухают. Как правило, этой болезни больше подвержены мужчины после 40 лет.



Как заявляют медики, снизить вероятность возникновения этой болезни помогают овощные блюда, натуральные фруктовые соки, орехи, кисломолочные продукты и рыба. Такое пищевой рацион поможет не только снизить риск заболевания подагры, но и окажет положительный эффект на сердечно-сосудистую систему.

