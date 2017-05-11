Эксперты выяснили, как забота отцов влияет на детей

Представители науки выяснили, что отцовская забота способствует интеллектуальному развитию ребенка. Малыши становятся умней.



Сведения были получены после проведенного исследования, в котором приняли участие порядка 150 человек – дети и их родители.



Два года эксперты вели наблюдение за участниками эксперимента, фиксируя их времяпровождение, поведение и познавательные способности детей. В итоге выяснилось, что в семьях, где отцы проявляли заботу, любовь и немало времени уделяли семье, в частности потомству, малыши лучше развивались, раньше начинали разговаривать, ходить, читать, считать. При этом пол детей никак не влиял на результаты.



Примечательно то, что положительная динамика наблюдалась, даже когда отцы просто играли с детьми. Ключевыми факторами, по мнению ученых, являются положительные эмоции, доверительные отношения, спокойствие. Также было выявлено, что уровень дохода не влияет главным образом на развитие детей.

