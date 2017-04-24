Как стать джентльменом, о котором мечтают многие девушки?

Охватившая женщин эмансипация – не повод забыть о вежливости и хороших манерах

Будь пунктуальным

Делай уместные комплименты

«Дверной» этикет

До того как сесть самому, отодвинь для нее стул

Интересуйся ее жизнью, задавай вопросы

Оплати счет сам

Подстрахуй девушку, если она на каблуках или когда вы идете по неровной дорожке

Когда свидание подходит к концу

Хорошие и красивые манеры не вышли из моды. Они все так же ценятся прекрасным полом. Однако многие женщины жалуются, что непросто найти мужчину, который вел бы себя, как настоящий джентльмен. Именно этому вопросу мы хотим посвятить тему сегодняшней статьи. Мы расскажем, как стать прекрасным принцем, о котором мечтают многие девушки.Как и раньше, романтические отношения базируются на том, чтобы заинтересовать объект своих чувств, показать свои лучшие качества, обаяние. Если ты будешь невежей, дамы станут хихикать за твоей спиной или игнорировать, проявленное неуклюжее внимание. Конечно, возможно тебе удастся привлечь внимание той, которой нравятся плохие парни. Но это не поможет выстроить продолжительные отношения, да и уважение к тебе вряд ли будет.Ошибочно думать, что мужчины и женщины равны, что она должна заплатить за себя в ресторане и принимать тебя таким, какой ты есть. Такое отношение к прекрасному полу ведет в тупик.Проявляя хорошие манеры, демонстрируя неподдельную вежливость, можно добиться ее симпатии, доверия и желания проявлять заботу. Поверь, тебе это понравится гораздо больше, чем игра в плохого парня. На свидание надевай опрятную и стильную одежду, оттачивай манеры, избавься от сленга и другого словесного мусора.Настоящий мужчина не позволит, чтобы женщина томилась в ожидании его прихода. Появляйся всегда вовремя. Если нужно, поставь напоминание в смартфоне или выезжай к месту встречи с небольшим запасом времени.Если ты все-таки не успеваешь на свидание, то причина должна быть уважительной. Предупреди ее об этом как можно раньше и объясни, почему получилась заминка. В противном случае мнение о тебе может испортиться.Не зря говорят, что женщины любят ушами. Скажи, что она хорошо выглядит, похвали за проявленное остроумие или познания в, казалось бы, неженских вопросах – политика, автомобили, наука и т. д. Однако не употребляй банальные слова и неуместные комплименты. Например, если вы без зонта и пошел дождь, подпортив ее мейкап, не говори, какой красивый у нее макияж. Это будет провал.Воздержись от критики, злостных шуток и оскорблений. Даже если критика объективная, ее это обидит, и на второе свидание ты можешь не рассчитывать. Бывает так, что в ходе встречи ты обнаружил, что у вас с ней совершенно разные взгляды на жизнь и во время свидания начал чувствовать себя неуютно. В таком случае тоже не следует демонстрировать недовольство. Как джентльмен, дай свиданию завершиться естественным путем.Если в тебе живет Джим Керри, следи за собой, чтобы юмор не вышел из-под контроля. Ведь некоторые шутки девушка может принять всерьез или близко к сердцу.Всегда открывай двери перед девушкой, чтобы она вошла первой. Но не сопровождай действие характерными для дворецких жестами. Если маневр прошел гладко, ты себя почувствуешь джентльменом, а она обязательно мысленно поставит тебе «+».Дверь перед ней не должна закрыться. Верх невежества – пройти первому и позволить двери захлопнуться прямо перед ней. Для женщины такой поступок будет верным признаком твоего эгоизма; а вот придержать дверь и дать пройти первой – явный признак хороших манер.Отодвигая для дамы стул, ты показываешь, что ее комфорт и интересы для тебя важнее собственных. Кроме того, это красивая манера, которая поможет добиться ее расположения.Не выдергивай резко и неожиданно из-под нее стул, вы не школьники за партой. Если девушка упадет, это ее очень оскорбит, встреча досрочно завершится, а ты останешься в ее глазах шутом.Если вы трапезничаете в компании людей, не набрасывайся на еду первый. Дождись, когда к еде приступят все.Умей задавать темп беседы, заранее придумай темы для разговора, которые ей могут быть интересны. Подумай, о чем ты будешь ее спрашивать. Тогда свидание не окутает неловкая тишина, беседа будет естественной и интересной.Ужиная в ресторане, не говори, когда у тебя полный рот еды. Во время беседы держи спину прямо и смотри ей в глаза, показывая заинтересованность.Не стоит хвастаться материальным благополучием или критиковать обеспеченных людей. Спутнице может стать неловко либо же она увидит в тебе хвастуна или неудовлетворенного жизнью мужчину. О материальном благосостоянии расскажет твоя машина, одежда, наручные часы.Чтобы хорошо выглядеть, необязательно быть миллионером. Достаточно опрятно одеться и быть ухоженным.Если официант принес счет, а дама потянулась к своему кошельку, вежливо, но уверенно предложи заплатить за ужин сам. Конечно, этот нюанс часто вызывает споры, однако истинный джентльмен именно так и поступает.Такой жест поможет не только сохранить ей равновесие, но и покажет тебя с лучшей стороны. Он ни к чему не обязывает ни ее, ни тебя. Ты всего лишь демонстрируешь свое воспитание и вежливость.Не забудь подать даме пальто, если вы собираетесь покинуть заведение. Спускаться по лестнице, если позволяет расстояние, следует на одном уровне в ней. На улице иди со стороны дороги, прикрывая ее от шумных и проносящихся по лужам автомобилей.Будь вежливым и не принуждай ее к поцелую или к чему-нибудь большему. Женщины быстро теряют интерес к тем, кто намекает, что после похода в ресторан они чем-то обязаны.Ну и, конечно же, не стоит ей рассказывать о своих бывших девушках или любовных похождениях в прошлом. Даже если сейчас она это пропустит мимо ушей, то в будущем, если отношения станут серьезными, ей сложно будет тебе доверять или решиться на брак.Для того чтобы вести себя, как настоящий мужчина, не нужны большие деньги или сверхъестественные познания в глубинах души прекрасного пола. Достаточно опрятно выглядеть, вести себя прилично, пользоваться нашими советами, и тогда ты в женских глазах будешь выглядеть на высоте.