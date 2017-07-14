Женские привычки, которые не нравятся мужчинам

Суеверия, гадания, гороскопы

Напоминание о мужском происхождении из корыстных целей

Безусловно, прекрасный пол – удивительные создания. Они стараются быть красивыми, ухоженными и на какие процедуры только не идут, лишь бы ослепительно выглядеть. Тем не менее, есть вещи, которые мужчины не понимают, более того – хотели бы их искоренить. Поэтому в статье мы сделали подборку женских привычек, которые не нравятся мужчинам.Однажды, придя домой с работы, ты застаешь ее в слезах. Прокрутив даже самые страшные варианты, ты бежишь ее утешать… Но выяснив причину, ты впадаешь в ступор. Оказалось, что гороскоп предрекает расставание с любимым человеком, и она уже фактически поставила на отношениях крест.Девушки! Если вы читаете эту статью, запомните, мужчины верят не в силу гороскопов, а в силу действий и поступков. Кроме того, увлеченность суевериями воспринимается, как дурная привычка.

То холодно, то жарко

Разговорчики после секса

Иногда от девушек приходится слышать «Купи мне в косметическом магазине лак с перламутровым блеском». На твою попытку избежать такой участи она использует козырь: «Ведь ты же мужчина!». Конечно, есть вещи, которыми к лицу заниматься именно мужчинам – починить розетку, передвинуть мебель, купить для охоты оружие. Но бегать по женским магазинам косметики явно не мужское полномочие.Мужчины считают взывания к мужскому происхождению неубедительной манипуляцией и хорошо умеют различать, когда женщинам действительно нужна помощь, а когда это просто каприз.Еще пару минут назад ей было душно. Но после того как ты встал с уютного дивана и открыл окно, ей стало очень холодно и она жалобным голосом начала просить окно закрыть, так ей вредно переохлаждаться. Но ты ж уверен, что как только ты его закроешь, ей снова будет душно, и снова ты крайний.Такие вот у девушек есть сложности с восприятием температурного режима.

Вопросы о бывших

Попытки стать твоим косметологом

Даже учеными не раз было доказано , что практически 80% представителей сильного пола засыпают буквально сразу же после полового акта. Виной всему гормон, отвечающий за силу мышц, уровень которого резко снижается после наступления оргазма. Поэтому мужчин и клонит в сон после секса.Девушкам, в свою очередь, после интимной близости хочется еще и душевного сближения. И в этот период они остаются энергичными и бодрыми.Есть легенда, что существуют девушки, которые никогда не интересовались бывшими своих мужчин.Сперва она занудно расспрашивает о твоих прошлых отношениях, ты какое-то время уходишь от ответа, но потом все же поддаешься и рассказываешь некоторые нюансы. Однако ее реакция часто бывает совершенно неожиданной. Девушка мрачнеет, на какое-то время уходит в себя, а потом время от времени упоминает в разговорах твою бывшую пассию не в твою пользу, с которой ты давно даже не общаешься.

Любит выяснять отношения перед важным мероприятием

Желание все держать под контролем

Конечно, практически все мужчины любят, когда нежные женские руки делают им расслабляющий массаж. Но возникают совершенно противоположные чувства, когда она пытается яростно давить на тебе прыщи или того хуже – выдергивать из носа волоски. Еще некоторые девушки так и норовят испробовать на своем мужчине новую маску для лица или крем. Однако не каждый представитель сильного пола готов на подобные эксперименты.В день важного мероприятия вы уже практически готовы к выходу из дома, и тут ей показалось, что ты сегодня был к ней слишком холоден или она вспомнила, что ты давно не дарил ей цветы, и началось: «Ты охладел!», «Ты меня не любишь!». А ты всего лишь озадачен текущими хлопотами. В итоге она приезжает на праздник заплаканной и с укором посматривает на тебя. В худшем случае вы остаетесь дома с окончательно испорченным настроением и нервами.

Слишком ранимая и женственная

Слишком часто делать селфи

В любых отношениях наступает момент, когда девушка начинает посягать на свободу ее возлюбленного и пытаться все взять под контроль. И это касается всех сфер жизни – порядка в доме (у каждой вещи должно быть свое место), внешнего вида ("Сними это, надень вот это!"), встреч с друзьями ("Кто был и о чем говорили?"), твоего местонахождения (во всех месенджерах на смартфоне активируется функция геопозиции). В итоге такой тотальный контроль может привести к плачевным последствиям.Речь не идет о том, чтобы она была Сталлоне в юбке. Но не к лицу девушкам визжать и падать в обморок при виде лягушки или жучка. Также раздражает излишнее сюсюканье с животными, маленькими детьми, ну и, конечно же, с мужчинами. Фразы на подобие: «Ты мой маленький милашка!» лучше вообще не произносить, ни при каких обстоятельствах.

Итог

В ее телефоне 25368 фотографий в стиле селфи – и это еще не предел! Она фотографируется буквально везде - дома, в лифте, на улице, в машине, в ресторане, на прогулке, в гостях, в салоне красоты, в примерочной магазина... Так уже сложилось, что самолюбование – это неотъемлемая часть женской сущности. Однако мужчины, с их конструктивным мышлением, такие действия считают нецелесообразными и лишенным всякого смысла. Поэтому на этой почве могут случатся разногласия.Настоящие мужчины ценят и уважают то, что для них делают девушки, как они стараются хорошо выглядеть, готовят, шутят, проявляют остроумие. Но все же хотелось бы, чтобы в глазах сильного пола дамы выглядели добрыми феями без перечисленных привычек.