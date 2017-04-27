Эксперты рассказали, как узнать, что девушка изменяет

Эксперты назвали главные признаки, по которым можно определить, что у девушки появился другой. Также были названы вероятные причины, побуждающие на такой шаг.



Представители науки, изучающие происхождение и эволюцию человека, организовали эксперимент, в котором приняли участие молодые девушки. Среди прекрасного пола провели опрос, целью которого было выяснить уровень удовлетворенности личной жизнью. Кроме того, участницы должны были ответить на вопросы об измене:



1. Хотели бы они изменить?



2. Был ли факт измены?



После обработки данных эксперты сделали заключение, что связь "на стороне" чаще всего бывает у женщин, которых не удовлетворяет качество сексуальной жизни.



Также ученые сделали акцент на том, что практически каждый здоровый мужчина в завершении полового акта получает оргазм, чего нельзя сказать о женщинах. Поэтому ученые выделили еще один тип девушек, которые склонны к изменам – это девушки, имитирующие оргазм во время секса.



Безусловно, полученные сведения не дают 100% гарантии разоблачения неверности. Тем не менее, мужчина должен больше внимания уделять гармонии в сексуальной жизни и получению удовольствия от секса его партнершей.

