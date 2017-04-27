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Эксперты рассказали, как узнать, что девушка изменяет

Эксперты заявляют, что связь "на стороне" чаще всего бывает у женщин, которых не удовлетворяет качество сексуальной жизни
Эксперты рассказали, как узнать, что девушка изменяет
Эксперты назвали главные признаки, по которым можно определить, что у девушки появился другой. Также были названы вероятные причины, побуждающие на такой шаг.

Представители науки, изучающие происхождение и эволюцию человека, организовали эксперимент, в котором приняли участие молодые девушки. Среди прекрасного пола провели опрос, целью которого было выяснить уровень удовлетворенности личной жизнью. Кроме того, участницы должны были ответить на вопросы об измене: 

1. Хотели бы они изменить?

2. Был ли факт измены?

После обработки данных эксперты сделали заключение, что связь "на стороне" чаще всего бывает у женщин, которых не удовлетворяет качество сексуальной жизни.

Также ученые сделали акцент на том, что практически каждый здоровый мужчина в завершении полового акта получает оргазм, чего нельзя сказать о женщинах. Поэтому ученые выделили еще один тип девушек, которые склонны к изменам – это девушки, имитирующие оргазм во время секса.

Безусловно, полученные сведения не дают 100% гарантии разоблачения неверности. Тем не менее, мужчина должен больше внимания уделять гармонии в сексуальной жизни и получению удовольствия от секса его партнершей.

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Как это ни удивительно, но в отношениях женщины проявляют большую склонность к изменам, чем мужчины, утверждают эксперты.

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По мнению специалистов, сексуальная деятельность весьма полезна для людей в возрасте - секс замедляет процесс старения, повышает самооценку, борется с депрессией и играет роль физического упражнения.

Ученые: мужчины могут по фотографии узнать об измене женщины
Ученые: мужчины могут по фотографии узнать об измене женщины

Также мужчины могут определить сколько раз женщина изменяла

Теги: измена, изменять, девушка, женщина, мужчина, секс, сексуальная жизнь 27/04/2017 Menslife.com

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