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Эксперты рассказали, из-за чего полным людям сложно нарастить мышцы

В организме полных людей в большом количестве вырабатывается миостатин. Это белок, который подавляет рост мышц и мешает быть им в тонусе
Эксперты рассказали, из-за чего полным людям сложно нарастить мышцы
Представители науки из Америки выяснили, почему людям, склонным к полноте, сложно нарастить фигурную мышечную массу. 

Основная причина в том, что в организме тучных людей в большом количестве вырабатывается миостатин. Это белок, который подавляет рост мышц и мешает быть им в тонусе. 

Для получения таких сведений ученые провели эксперимент. В качестве подопытных они использовали мышей, которых поделили на 4 группы: упитанные и худые, вырабатывающие миостатин, и упитанные и худые, не производящие вредный для мышц белок. Эксперты считают, что полученные сведения объективны и для людей.

Кроме выявления основной причины сложностей полных людей в стремлении набрать мышечную массу, ученые преследовали еще одну цель – создать в виде таблеток лекарственные средства, имитирующие физическую активность и предупреждающие ожирение.

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Теги: мышечная масса, мышцы, нарастить мышцы, полнота, лишний вес 26/04/2017 Menslife.com

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