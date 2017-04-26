Эксперты рассказали, из-за чего полным людям сложно нарастить мышцы

Представители науки из Америки выяснили, почему людям, склонным к полноте, сложно нарастить фигурную мышечную массу.



Основная причина в том, что в организме тучных людей в большом количестве вырабатывается миостатин. Это белок, который подавляет рост мышц и мешает быть им в тонусе.



Для получения таких сведений ученые провели эксперимент. В качестве подопытных они использовали мышей, которых поделили на 4 группы: упитанные и худые, вырабатывающие миостатин, и упитанные и худые, не производящие вредный для мышц белок. Эксперты считают, что полученные сведения объективны и для людей.



Кроме выявления основной причины сложностей полных людей в стремлении набрать мышечную массу, ученые преследовали еще одну цель – создать в виде таблеток лекарственные средства, имитирующие физическую активность и предупреждающие ожирение.

