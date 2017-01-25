20 вариантов свиданий с девушкой, если финансы поют романсы
25/01/2017 комментироватьТы хочешь пригласить девушку на свидание, но при этом знаешь, что «суммы недостаточно для осуществления операции»? Это не повод отказываться от встречи. Мужской журнал MEN's LIFE расскажет, как можно провести свидание без больших финансовых трат.
Прогулка на свежем воздухе. Прогуляйся с ней по парку или скверу. Если в городе есть лес с протоптанными тропинками – он также подойдет для времяпровождения. Главное, предупреди ее об этом заранее. Ведь на каблуках и в вечернем платье гулять некомфортно. Кроме того, погода должна быть располагающей: сухой, а еще лучше – солнечной.
Поход в кино или театр. Потратиться нужно будет на билеты. Однако ты будешь заранее знать, сколько денег предстоит потратить, даже с учетом попкорна и колы.
Забавы родом из детства. Запусти с ней в ночное небо небесный фонарик или днем воздушного змея. Надуй с ней огромные мыльные пузыри. При этом можно ее фотографировать. Почти все девушки любят фотосессии, а кадры с радужными пузырями получаться эффектными.
Кормление птиц. Купи батон и отправляйся со спутницей к водоему покормить лебедей или других водоплавающих пернатых. Траты небольшие, а процесс увлекательный.
Поход в галереи, музеи, на выставки. Как правило, билет не будет стоить больших денег. Кроме того, есть дни, когда вход в такие учреждения бывает бесплатным.
Качели-карусели. Покатайся с ней на колесе обозрения или на карусели. В крайнем случае, покатай ее на качелях во дворе. Вспомните школьную романтику.
Презентации и концерты. Речь не идет о презентации нового iPhone или о концерте Пола Маккартни. Посетите мероприятия, которые организовывают начинающие или малоизвестные артисты и деятели. Часто вход бывает бесплатным, а в процессе времяпровождения посетителей угощают шампанским с легкой закуской. Смотри только, чтобы тематика была не нудной и не специфической.
Прогулка на велосипеде. Промчись с ней с ветерком на велосипеде. Если она не любит двухколесный транспорт, покатайтесь на лодке или катамаране, которые всегда можно взять в арену.
Знакомство с друзьями. Познакомь девушку со своей компанией. Вместе можно поиграть в настольные игры или отправиться на природу. Главное, чтобы было нескучно.
Прогулка с четвероногим другом. Выгуляй собаку вместе с девушкой. Пройдитесь по ближайшей набережной, у реки, у озера или по лесу, поиграйте с животным. Если нет своего пса, попроси у знакомых.
Дискаунт бар. Такие бары привлекают клиентов вкусной едой по низким ценам. Также они проводят много интересных акций, в частности платят за каждого приглашенного тобой друга.
Интеллектуальные игры. Поиграй с ней в шахматы или нарды. Если пригласить еще одну пару друзей, можно сыграть в Монополию, Мафию, Бридж или Покер. Заодно ты проверишь ее эрудицию.
Футбол и баскетбол. Пригласи ее на стадион поддержать любимую команду. Дайте волю своим эмоциям: кричите, машите флажками, прыгайте, делайте «волну» с остальными болельщиками. Заряд положительными эмоциями будет гарантирован!
Песни под гитару. Спой для нее романтическую песню под гитару и бокал вина. Это можно сделать на детской площадке или на лавочке в парке.
Флешмоб или косплей. В городе намечается одно из этих мероприятий? Поспеши с ней стать его участниками. Главное, чтобы это было что-то зажигательное и веселое.
Автостоп. Поймайте машину и умчитесь в ближайший населенный пункт. Посетите незнакомые места и достопримечательности. Добирайтесь с ней назад также на попутке.
Дремучий лес. Вооружись компасом, лукошком для грибов, и отправляйся с ней в дремучий лес. Не забудь предупредить девушку о соответствующем дресс-коде: спортивный костюм, кроссовки или резиновые сапоги.
Дача. Пригласи ее на дачу. Пожарь шашлыки, искупайся с ней в водоеме, угости дачными фруктами, а вечером разведи большой костер, возле которого можно петь под гитару или рассказывать интересные истории.
Фотосессия. Стань для нее фотографом. Даже если у тебя не крутой Nikon, а обычный смартфон, постарайся сделать красивые снимки. Фотосессию можно организовать в лесу, в парке или среди городских улочек.
Воспользуйся флаерами. Если тебе удалось раздобыть флаера, обязательно их используй. Ведь с ними можно пойти бесплатно или с очень хорошей скидкой в клуб или на концерт.
Бери на вооружение 20 вариантов свиданий и начинай удивлять ее уже сейчас! Помни, что под лежачий камень вода не течет. И пока ты созреваешь, ее может пригласить кататься на лодке или в лес кто-то другой. Так что действуй, и у тебя обязательно все получится!
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