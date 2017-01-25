20 вариантов свиданий с девушкой, если финансы поют романсы

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Прогуляйся с ней по парку или скверу. Если в городе есть лес с протоптанными тропинками – он также подойдет для времяпровождения. Главное, предупреди ее об этом заранее. Ведь на каблуках и в вечернем платье гулять некомфортно. Кроме того, погода должна быть располагающей: сухой, а еще лучше – солнечной.Потратиться нужно будет на билеты. Однако ты будешь заранее знать, сколько денег предстоит потратить, даже с учетом попкорна и колы.Запусти с ней в ночное небо небесный фонарик или днем воздушного змея. Надуй с ней огромные мыльные пузыри. При этом можно ее фотографировать. Почти все девушки любят фотосессии, а кадры с радужными пузырями получаться эффектными.Купи батон и отправляйся со спутницей к водоему покормить лебедей или других водоплавающих пернатых. Траты небольшие, а процесс увлекательный.Как правило, билет не будет стоить больших денег. Кроме того, есть дни, когда вход в такие учреждения бывает бесплатным.Покатайся с ней на колесе обозрения или на карусели. В крайнем случае, покатай ее на качелях во дворе. Вспомните школьную романтику.Речь не идет о презентации нового iPhone или о концерте Пола Маккартни. Посетите мероприятия, которые организовывают начинающие или малоизвестные артисты и деятели. Часто вход бывает бесплатным, а в процессе времяпровождения посетителей угощают шампанским с легкой закуской. Смотри только, чтобы тематика была не нудной и не специфической.Промчись с ней с ветерком на велосипеде. Если она не любит двухколесный транспорт, покатайтесь на лодке или катамаране, которые всегда можно взять в арену.Познакомь девушку со своей компанией. Вместе можно поиграть в настольные игры или отправиться на природу. Главное, чтобы было нескучно.Выгуляй собаку вместе с девушкой. Пройдитесь по ближайшей набережной, у реки, у озера или по лесу, поиграйте с животным. Если нет своего пса, попроси у знакомых.Такие бары привлекают клиентов вкусной едой по низким ценам. Также они проводят много интересных акций, в частности платят за каждого приглашенного тобой друга.Поиграй с ней в шахматы или нарды. Если пригласить еще одну пару друзей, можно сыграть в Монополию, Мафию, Бридж или Покер. Заодно ты проверишь ее эрудицию.Пригласи ее на стадион поддержать любимую команду. Дайте волю своим эмоциям: кричите, машите флажками, прыгайте, делайте «волну» с остальными болельщиками. Заряд положительными эмоциями будет гарантирован!Спой для нее романтическую песню под гитару и бокал вина. Это можно сделать на детской площадке или на лавочке в парке.В городе намечается одно из этих мероприятий? Поспеши с ней стать его участниками. Главное, чтобы это было что-то зажигательное и веселое.Поймайте машину и умчитесь в ближайший населенный пункт. Посетите незнакомые места и достопримечательности. Добирайтесь с ней назад также на попутке.Вооружись компасом, лукошком для грибов, и отправляйся с ней в дремучий лес. Не забудь предупредить девушку о соответствующем дресс-коде: спортивный костюм, кроссовки или резиновые сапоги.Пригласи ее на дачу. Пожарь шашлыки, искупайся с ней в водоеме, угости дачными фруктами, а вечером разведи большой костер, возле которого можно петь под гитару или рассказывать интересные истории.Стань для нее фотографом. Даже если у тебя не крутой Nikon, а обычный смартфон, постарайся сделать красивые снимки. Фотосессию можно организовать в лесу, в парке или среди городских улочек.Если тебе удалось раздобыть флаера, обязательно их используй. Ведь с ними можно пойти бесплатно или с очень хорошей скидкой в клуб или на концерт.Бери на вооружение 20 вариантов свиданий и начинай удивлять ее уже сейчас! Помни, что под лежачий камень вода не течет. И пока ты созреваешь, ее может пригласить кататься на лодке или в лес кто-то другой. Так что действуй, и у тебя обязательно все получится!