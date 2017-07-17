Топ-9 продуктов, которые нельзя употреблять больше нормы

1. Морковь

Специалисты назвали ряд пищевых продуктов, которые при постоянном, длительном употреблении могут серьезно навредить организму. Также диетологи дают рекомендации, какая должна быть их суточная норма.При чрезмерном употреблении этого оранжевого овоща, который очень богат каротином, может наступить каротинемия. Кожа человека становится желто-оранжевого цвета. Также нужно быть аккуратными тем, у кого повышен уровень гемоглобина.

2. Фруктовые семечки

Известно, что в косточках яблок, вишни, сливы, черешни, абрикос и персиков присутствует специфического вкуса вещество, которое называется амигдалин (или витамин В17). Другими словами – синильная кислота. Причем её количество в плодах различное. Самая большая концентрация синильной кислоты в косточках абрикоса, персика и вишни. Меньше всего этого вещества в семечках яблок. В больших количества это вещество ядовито и токсично, а в умеренных дозах - оно является отличным средством профилактики рака. Поэтому рекомендуется употреблять до 4 ядер косточек этих фруктов.

3. Бразильский орех

Этот вкусный и полезный для организма орех богат селеном. А селен является необходимым элементом для улучшения обмена веществ в организме, укрепления иммунитета. Съедая несколько штук бразильского ореха, ты сполна обеспечишь свой организм селеном. Однако его чрезмерное употребление может привести к выпадению волос и повреждению ногтей. Также могут возникнуть проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системой. Надо не забывать, что в этих орешках содержится небольшое количество радия – вредного для каждого организма радиоактивного вещества. Поэтому злоупотреблять этим продуктом нельзя.

4. Зерновой кофе

Всем известно, что кофейные зерна содержат кофеин. А большие дозы кофеина отрицательно сказываются на сердце и сосудах. Также он может вызывать бессонницу и головную боль. Поэтому человека, который выпивает более 3 чашек кофе в сутки, в будущем могут ожидать проблемы со здоровьем.

5. Чайный гриб (комбуча)

Многие считают, что чайный гриб – это освежающий напиток, который можно пить много и часто. Однако специалисты рекомендуют его употреблять, как лечебный напиток. Пить его надо в умеренном количестве и с перерывами. Доза должна составлять не более 150 мл в день. Медики категорически запрещают пить напиток комбуча при диабете, проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также при грибковых заболеваниях. Есть виды чайных грибов, которые содержат плесень и токсические грибки. Чрезмерное их употребление приводит к негативным последствиям.

6. Мускатный орех

Мускатный орех обычно используется в кулинарии и кондитерском производстве в качестве ароматной специи. Однако надо помнить, что эта специя обладает галлюциногенными свойствами. 1 столовая ложка этой приправы может привести к состоянию тревоги, страха и мании преследования. Человек может потерять чувство реальности, а могут быть и более тяжелые последствия.

7. Красная икра

Безопасная доза – это около пяти чайных ложек или 2-3 бутерброда с икрой за раз. Несмотря на то, что красная икра обладает рядом полезных свойств, злоупотреблять ею диетологи не советуют. В ней содержится много соли, которая задерживает воду в организме и приводит к нарушению обмена веществ. К тому же это довольно калорийная и тяжёлая пища для желудка. Также надо помнить, что икра может нанести вред организму из-за неправильного хранения и добавления всевозможных консервантов – например, уротропин (Е 239), попадая в организм человека, превращается в формальдегид. Он может вызвать серьезные отравления.





8. Вода

При огромной пользе воды для человеческого организма, надо помнить о ее рекомендуемом количестве. Дневная потребность взрослого человека в воде – от 1,5 л до 2,5 литров. Избыток воды уменьшает концентрацию натрия и калия в крови, вымывая полезные элементы из организма. А это может привести к водной интоксикации. К тому же количество жидкости желательно ограничивать гипертоникам и диабетикам.

9. Позеленевший картофель

Клубни картофеля, которые уже проросли и имеют зеленый цвет, содержат токсичное природное соединение – соланин. Оно появляется при неправильном хранении картофеля, как правило под воздействием солнца. Употребление такого позеленевшего картофеля может привести к отравлению и даже к летальному исходу. Взрослому человеку, чтобы отравиться этим картофелем, надо съесть где-то полкилограмма. Что касается детей – кормить их таким овощем категорически нельзя.