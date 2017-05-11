Правила питания

10 продуктов, которые оздоровят печень

﻿﻿Все съеденные продукты, выпитые напитки и принятые лекарства, попадая в наш организм, проходят стадии полной переработки и обезвреживания в печени. И не странно, что после гуляний и праздников ощущается недомогание, слабость, тяжесть и тошнота – это наша печень сигнализирует о перегрузке
10 продуктов, которые оздоровят печень
Наша печень по своим жизненно важным функциям не уступает место сердцу или мозгу. Она считается "лабораторией" всего нашего организма и отвечает за обмен веществ, который обеспечивает нам жизнь – печень очищает кровь от вредных веществ и токсинов.

Все съеденные продукты, выпитые напитки и принятые лекарства (а также вредные вещества из воздуха), попадая в наш организм, проходят стадии полной переработки и обезвреживания в печени. И только после этого, по печеночным венам очищенная кровь попадает в общий кровоток и доставляется в сердце, мозг, легкие и в каждую клеточку нашего организма. И не странно, что после гуляний и праздников ощущается недомогание, слабость, тяжесть и тошнота – это наша печень сигнализирует о перегрузке.

Поэтому крайне важно регулярно включать в свой рацион продукты, которые помогут печени очиститься и хорошо функционировать.

Предлагаем твоему вниманию перечень необходимых продуктов, которые почистят организм и приведут в порядок печень.

Оливковое масло

Роль этого популярного и полезного масла для организма доказана давно. Оливковое масло – отличный доктор для печени. Оно является липидной основой, которая поглощает вредные для организма токсины. Тем самым выполняет ряд очень полезных функций для печени. Врачи рекомендуют ежедневно по утрам выпивать по 1-2 столовых ложки оливкового масла первого холодного отжима, добавив несколько капель лимонного сока. Эта смесь способствует выбросу желчи, тем самым стимулирует деятельность всего пищеварительного тракта. В результате происходит легкое щадящее очищение печени.

Также оливковое масло обладает другими полезными свойствами: снижает уровень холестерина, очищает стенки сосудов от бляшек, а также препятствует появлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленый чай

Постоянное употребление зеленого чая способствует эффективной работе всех внутренних органов: печени, кишечника, желудка. Этот бодрящий и приятный напиток нормализует процессы пищеварения и является хорошей профилактикой желчекаменной болезни.

Еще зеленый чай богат катехиновыми соединениями. Катехины – это антиоксиданты, благодаря которым наш организм борется с тяжёлыми болезнями.

Чеснок

Этот продукт содержит большое количество селена, который способствует усилению действия антиоксидантов. Тем самым происходит очищение всего организма – детоксикация.

Также немаловажную роль для оздоровления печени играет аминокислота аргинин, которая содержится в чесноке. Она способствует расслаблению кровеносных сосудов, что благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого чеснок богат витаминами B6 и C. Известно, что витамин B6 является прекрасным противовоспалительным средством. А витамин С защищает организм от клеточного окисления и повреждения. В состав многих желчегонных препаратов входит чесночный экстракт. А всевозможные чесночные настойки стимулируют пищеварение. Недаром чеснок добавляют в состав всевозможных специй и приправ.

Зелень и овощи

По рекомендации диетологов, зеленые листовые овощи должны ежедневно присутствовать в нашем рационе питания. Доказано, что они являются хорошей защитой для печени, нейтрализуя вредные металлы и нитраты. Как утверждают специалисты, руккола, шпинат, цикорий салатный, брокколи, цветная и брюссельская капуста являются отличными желчегонными средствами, а также выводят из организма вредные токсины.

Грецкие орехи

Этот полезный орех, как и чеснок, богат аминокислотой аргинин.Также в грецких орехах содержится большое количество глютатиона, дефицит которого приводит к болезням печени. В орехах также много омега-3 жирных кислот, которые необходимы для построения сильных защитных клеточных мембран вокруг печени.

Все эти полезные вещества помогают выводить шлаки и токсины из организма.

Авокадо

Этот экзотический плод богат глутатионом, витаминами С, Е, К, которые выступают антиоксидантами для нейтрализации свободных радикалов и защиты клеток печени от повреждения. А ненасыщенные жиры, которые содержит авокадо, регулируют уровень холестерина.

Грейпфрут

В этот цитрусовом фрукте большое количество витамина С. Однако, помимо необходимого для человеческого организма витамина C, грейпфрут содержит глутатион, который вырабатывается в печени человека естественным путем и принимает активное участие во многих процессах человеческого организма. Глутатион способствует производству необходимых для организма химических веществ и протеинов. Также он укрепляет иммунную систему и оказывает помощь печени в выработке детоксикационных ферментов.

Яблоки

Сочные и свежие яблоки – это не только вкусно, но еще и очень полезно. В яблоках содержится масса необходимых человеку витаминов, минералов и органических кислот. А что касается пользы для печени – безусловно, она огромна. В первую очередь – это пектины, которые необходимы для очищения организма и выведения токсинов из пищеварительного тракта. 

Если употреблять хотя бы по одному яблоку в день – это будет хорошей защитой для печени и предотвратит образование камней в желчном пузыре.

Лимон и лайм

Известно, что эти цитрусовые содержат огромное количество витамина C. Этот бесценный для организма витамин способствует превращению вредных токсических веществ в соединения, которые быстро и легко растворяются в воде и уходят из организма.

Как уже упоминалось выше, приём 1-2 столовых ложек оливкового масла в сочетании со свежевыжатым соком лимона или лайма будет стимулирует работу печени.

Куркума

Куркумин, входящий в состав этой приправы, является сильным антиоксидантом, укрепляющим защитные силы организма. Также куркума обладает противовоспалительным действием. По мнению специалистов, эта специя способствует ускорению желчного потока, восстановлению клеток печени и является прекрасным ее очистителем.

А использование этой пряной приправы в кулинарии улучшает вкусовые качества и цвет приготовленной пищи.

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Теги: печень, здоровая печень, продукты для печени, токсины, шлаки, оливковое масло, лимон, лайм, грецкий орех, чеснок, полезные продукты 11/05/2017 Menslife.com

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