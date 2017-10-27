Топ-10 продуктов, способных защитить от рака

Статистика неутешительна: онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности по всему миру, конкурируя разве что с сердечно-сосудистыми болезнями. И хотя рак, обнаруженный на ранних стадиях, лечится довольно успешно, гораздо проще предостеречь себя от столь коварного заболевания. С этой задачей поможет справится целый комплекс мер, одна из важнейших составляющих которого - правильное питание.
В мире насчитывается около 100 видов рака, каждый их которых характеризуется разной симптоматикой, течением болезни и требует к себе уникального подхода. Среди основных методов лечения, показавших наибольшую эффективность - химиотерапия, хирургическое вмешательство и лучевая терапия. Ежедневно только в США диагностируется около 3400 новых случаев заболевания раком, и в нашей стране, к сожалению, дело обстоит ничуть не лучше.
Если верить экспертам, многие онкологические заболевания можно предотвратить - так, доказано, что люди, ведущие здоровый образ жизни, сталкиваются с раком гораздо реже. Основной упор следует сделать на правильное питание: к примеру, ученые рекомендуют ежедневно употреблять пять порций овощей и фруктов, готовить еду правильно и полностью исключить из своего рациона канцерогенные продукты (жареные и копченые блюда, красное мясо, колбасные изделия, трансжиры и другое).
Кроме того, существуют определенные продукты питания с уникальными свойствами, способные не только поддерживать здоровье человека на должном уровне, но также активно защитить организм от возникновения рака.
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10. Чеснок
Чеснок принадлежит к многолетним травянистым растениям, которые имеют форму луковицы - его сородичами, к примеру, считаются классический лук и лук-порей. Чеснок уникален прежде всего тем, что содержит в себе высокую концентрацию серы, и именно это делает его эффективным в профилактике рака. Кроме того, в его состав входят флавоноиды, селен, аргинин и олигосахариды, приносящие здоровью человека огромную пользу. Согласно исследованиям, регулярное употребление чеснока в разумных количествах способно снизить риск новообразований в яичниках, толстой кишке, желудке, поджелудочной железе, пищеводе и молочных железах. Наибольшую пользу этот продукт приносит в сыром виде, но не менее полезен и в вареном.
9. Брокколи
Брокколи - еще одно растение, которое может помочь свести к минимуму возможность развития рака. В этой разновидности капусты содержится большое количество питательных веществ, витамины А и С, кальций, клетчатка и фолиевая кислота. Содержание кальция в брокколи не только участвует в строительстве крепких костей, но также приводит в норму кровяное давление. Нелишним будет и упомянуть о противовоспалительных, антиоксидантных и про-детоксикационных свойствах этого полезного зеленого овоща. Кроме того, брокколи содержит два фитохимических вещества, которые очень важны для нашего здоровья - изотиоцианаты и индолы. Последние увеличивают активность различных ферментов в нашем организме, подавляя проканцерогены, вызывающие рак. Организация здравоохранения рекомендует употреблять брокколи несколько раз в неделю, чтобы существенно снизить риск развития онкологии.
8. Фасоль
Фасоль относится к семейству бобовых, ее ближайшими родственниками являются нут, горох и чечевица. Вся эта семейка чрезвычайно полезна для здоровья человека, тем более, что бобовые обладают прекрасными вкусовыми качествами и их очень просто включить в повседневный рацион. В бобах содержится огромное количество питательных и полезных веществ - они богаты клетчаткой и белками, а также являются ценными источниками витамина B и фолиевой кислоты.
Последние исследования показывают, что фасоль и ее ближайшие родственники темного цвета способны снизить риск развития рака печени, толстой кишки, груди и предстательной железы. И хотя точные методы профилактики рака до сих пор неизвестны, считается, что фитохимические вещества бобов, а также флавоноиды, танины, тритерпены, фитиновая кислота и фитостеролы могут защитить организм от онкологических болезней. А потому включение фасоли, чечевицы и других бобовых в наш рацион действительно можно назвать жизненно важным.
7. Куркума
Куркума широко используется в индийской кухне из-за ее ярко выраженного вкуса и желтого цвета, что придает пище особую изюминку. Кроме того, эту специю применяют для приготовления горчицы и придания теплого желтого оттенка сырам и маслам. Известно, что использовать куркуму для лечения различных заболеваний начали более 4000 лет назад. Если верить исследованиям, данная пряность помогает бороться с огромным количеством инфекций и некоторых видов рака, уменьшает воспаления и справляется с проблемами пищеварительной системы.
В китайской и аюрведической медицине куркуму активно используют в качестве лекарства для заживления ран, лечения воспалительных процессов, болезней печени, проблем с пищеварением и кожных заболеваний. По словам американских ученых, в куркуме содержится полифенол куркумин: именно он влияет на раковые стволовые клетки, которые считаются причиной образования опухолей и их активного развития. А потому чудодейственная индийская пряность подходит не только для профилактики, но и для лечения рака.
6. Виноград
В состав винограда входят природные химические вещества, способные остановить распространение раковых клеток. В отличие от белого и зеленого винограда, именно красный обладает наиболее мощными свойствами, способными предотвратить рак. В этой сладкой и любимой всеми ягоде в избытке содержатся полифенолы, птеростильбен, лупеол и олеаноловая кислота, которые обладают хемопрофилактическими свойствами. Согласно результатам исследований, употребление свежего винограда приносит организму больше пользы, чем прием добавок, поскольку его биоактивные компоненты крайне быстро попадают в кровоток и оказывают положительное воздействие на все органы. Хотя исследования винограда еще ведутся, ученые уже говорят о том, что он действительно способен защитить от рака.
5. Помидоры
Помидоры являются основным источником ликопина - природного антиоксиданта, придающего овощу красный оттенок. Известно, что это вещество способно защитить клетки и ДНК от повреждений. Согласно статистике, ежегодно в Великобритании фиксируется около 10 000 случаев смерти от рака простаты и примерно 35 000 случаев новых заболеваний этим видом онкологии. Ученые определили, что гораздо реже остальных раком простаты заболевают мужчины, которые активно употребляют томаты.
4. Зеленый чай
Издавна известно, что зеленый чай невероятно полезен для нашего здоровья: все благодаря огромной дозе антиоксидантов, положительно влияющих на состояние всего организма. Зеленый чай не только улучшает функционирование мозга, но также помогает сбросить лишний вес и снижает риск возникновения рака предстательной железы, молочной железы и колоректального рака. К слову, специалисты настоятельно рекомендуют не разбавлять зеленый чай молоком, потому что это существенно снижает ценность антиоксидантов.
3. Бок-чой
Китайская листовая капуста является основным продуктом питания в Азии. У бок-чоя отсутствуют кочаны, зато есть сочные и вкусные стебли. Этот вид капусты богат витаминами С и А, минералами, микроэлементами, фитонутриентами и антиоксидантами. К последним можно отнести индол-3-карбинол, тиоцианаты, зеаксантин, изотиоцианаты и сульфорафан. Ученые обнаружили, что помимо насыщения организма витаминами и клетчаткой бок-чой способен предотвратить развитие рака толстой кишки, предстательной железы и груди. Кроме профилактики онкологии, китайская капуста также снижает уровень ЛПНП в крови.
2. Цветная капуста
Это еще один крестоцветный овощ, который просто необходимо употреблять регулярно. В состав цветной капусты входит огромное количество питательных веществ, аскорбиновой кислоты, которая участвует во многих обменных процессах, а также минералов и антиоксидантов. Кроме того, она содержит сульфорафан - соединение серы, которое способно разрушать раковые стволовые клетки и замедлять рост опухолей. Как показали исследования, активное употребление цветной капусты может защитить человека от развития рака предстательной железы и груди. Изотиоцианаты и индолы, обнаруженные в данном овоще, также существенно тормозят развитие рака толстой кишки и желудка.
1. Брюссельская капуста
Абсолютный лидер нашего топа - брюссельская капуста: в ее составе - мощнейшая доза антиоксидантов, которые помогают бороться с различными видами рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она является активным помощником системы пищеварения и обладает рядом других неоспоримых преимуществ. В сравнении с остальными овощами, в брюссельской капусте отмечается достаточно высокое содержание белка и четырех видов глюкозинолата - глюкобрассицин, глюконастуртин, синигрин и глюкорафанин. Именно они ответственны за профилактику рака. Кроме того, в состав капусты входят индолы: они стимулируют выработку различных ферментов, которые, как известно, устраняют токсины, вызывающие рак. Особо полезна брюссельская капуста для профилактики рака предстательной железы, груди и толстой кишки.
Как видишь, употребление фруктов и овощей имеет решающее значение для нашего здоровья. Крайне важно по максимуму исключить из своего рациона обработанные пищевые продукты и блюда с высоким содержанием сахара, ведь именно они помогают раковым клеткам расти и быстро распространяться по организму. Начни питаться правильно сегодня, и в будущем сможешь защитить себя от массы действительно опасных заболеваний.
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