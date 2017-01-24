Продолжительность сна жителей разных стран

Названа идеальная продолжительность сна для мужчин и женщин Для мужчин и женщин продолжительность сна оказалась примерно одинаковой - почти 8 часов Читать подробнее »

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Меньше всего тратят на сон жители. Недаром эту страну называют "Страной восходящего солнца". В среднем всегоуходит у них на сон.На втором месте по продолжительности сна стоят жителей Соединенных Штатов Америки. Они тратят на сонпозволяют себе спать. Согласно заявлению социологов, в среднем они засыпают в 22:43, а просыпаются в 7:54.Самая большая продолжительность сна в. Жители этой страны тратят на сонСогласно наблюдениям исследователей, за 2006-2016 год средняя продолжительность сна в Европе значительно снизилась, а возросла в Восточной Азии. В Северной Америке этот показатель остается без изменений. Аналитики пришли к подобным выводам, ссылаясь на активную деятельность людей в сети. Поэтому ученые заявляют, что эти показатели продолжительности сна не являются достоверно точными.