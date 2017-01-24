Продолжительность сна жителей разных стран
ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
24/01/2017 комментироватьОбъединив общие усилия американские и австралийские ученые определили среднюю продолжительность сна человека за сутки. По результатам исследования, количество времени на сон в различных странах неодинаково.
Меньше всего тратят на сон жители Японии. Недаром эту страну называют "Страной восходящего солнца". В среднем всего 7 часов и 16 минут уходит у них на сон.
На втором месте по продолжительности сна стоят жителей Соединенных Штатов Америки. Они тратят на сон 8 часов и 31 минуту.
Россияне позволяют себе спать 9 часов и 20 минут. Согласно заявлению социологов, в среднем они засыпают в 22:43, а просыпаются в 7:54.
Самая большая продолжительность сна в Аргентине. Жители этой страны тратят на сон 10 часов и 16 минут.
Согласно наблюдениям исследователей, за 2006-2016 год средняя продолжительность сна в Европе значительно снизилась, а возросла в Восточной Азии. В Северной Америке этот показатель остается без изменений. Аналитики пришли к подобным выводам, ссылаясь на активную деятельность людей в сети. Поэтому ученые заявляют, что эти показатели продолжительности сна не являются достоверно точными.
Названа идеальная продолжительность сна для мужчин и женщин
Для мужчин и женщин продолжительность сна оказалась примерно одинаковой - почти 8 часов Читать подробнее »
Найден простой способ бороться с простудными заболеваниями
Но сон должен «работать» вместе с обильным питьем, приемом витаминов и, при необходимости, с лекарственными препаратами Читать подробнее »
Самые откровенные сцены со Скарлетт Йоханссон
Биография актрисы подсчитывает около 50-ти фильмов. Но сегодня мы собрали самые горячие и откровенные кадры с участием Скарлетт Йоханссон Читать подробнее »
ТВОЕ МНЕНИЕ