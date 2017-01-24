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Продолжительность сна жителей разных стран

Продолжительность сна жителей разных стран

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24/01/2017 комментировать

Объединив общие усилия американские и австралийские ученые определили среднюю продолжительность сна человека за сутки. По результатам исследования, количество времени на сон в различных странах неодинаково.

Меньше всего тратят на сон жители Японии. Недаром эту страну называют "Страной восходящего солнца". В среднем всего 7 часов и 16 минут уходит у них на сон.

На втором месте по продолжительности сна стоят жителей Соединенных Штатов Америки. Они тратят на сон 8 часов и 31 минуту.

Россияне позволяют себе спать 9 часов и 20 минут. Согласно заявлению социологов, в среднем они засыпают в 22:43, а просыпаются в 7:54.

Самая большая продолжительность сна в Аргентине. Жители этой страны тратят на сон 10 часов и 16 минут.

Согласно наблюдениям исследователей, за 2006-2016 год средняя продолжительность сна в Европе значительно снизилась, а возросла в Восточной Азии. В Северной Америке этот показатель остается без изменений. Аналитики пришли к подобным выводам, ссылаясь на активную деятельность людей в сети. Поэтому ученые заявляют, что эти показатели продолжительности сна не являются достоверно точными.

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Теги: сон, спать, продолжительность сна, страна, жители 24/01/2017 Menslife.com
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