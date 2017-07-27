Стало известно, что мужчины сильнее худеют вовремя секса, чем женщины

Специалисты из Великобритании провели исследование с целью выяснить, кто активней сбрасывает лишний вес во время занятий любовью. Как оказалось, столь приятное занятие более ощутимо сказывается на мужской фигуре – представители сильного пола тратят больше калорий, чем их партнерши.



Так, если верить подсчетам британских научных работников, во время одного полового акта женщинам в среднем удается сжечь 3,1 калории в минуту, тогда как мужчинам – 4,2. Данный показатель сравнительно низок во время предварительных ласк, но существенно возрастает при достижении оргазма. При этом эксперты отмечают, что секс вряд ли позволит существенно сбросить лишний вес – даже активные занятия сексом не обеспечивают тот уровень нагрузок, которые необходимы для видимого эффекта. Тем, кто действительно желает похудеть, лучше обратить внимание на такой эффективный вид спорта, как бег.



Но стоит отметить, что специалисты не столь категоричны в своих доводах: по их словам, существуют примеры, когда люди действительно сбрасывают вес благодаря сексу. В данном случае, скорее всего, срабатывает эффект плацебо.

