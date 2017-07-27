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Специалисты утверждают, что рак создали люди

Злокачественные новообразования развиваются в связи с определенными действиями человека: рак возникает, когда люди употребляют вредную пищу и живут в загрязненной экологической среде
Специалисты утверждают, что рак создали люди
Научным работникам из Америки удалось доказать, что люди сами создали онкологические заболевания. Злокачественные новообразования развиваются в связи с определенными действиями человека: рак возникает, когда люди употребляют вредную пищу и живут в загрязненной экологической среде.

В рамках исследования эксперты провели детальный анализ нескольких сотен мумифицированных тел. Останки последних были подвержены регидрации, но признаки раковой опухоли удалось обнаружить лишь в одном-единственном случае. Также ученые проанализировали исторические документы, в которых описаны упоминания о тяжелых заболеваниях. Сопоставив данные, они пришли к выводу, что в источниках скорее всего упомянуты проказа и варикозное расширение вен. Первые данные об операциях по удалению опухолей удалось обнаружить лишь в XVII веке, а научные работы об онкологических заболеваниях и вовсе появились лишь 200 лет назад.

Так, научные работники практически уверены в том, что в древние времена человечество сталкивалось с раком в редчайших случаях. В свою очередь, из этого следует вывод, что в участившихся в наше время случаях онкологии виноваты сами люди. Как утверждают эксперты, в самой природе не существует ничего настолько опасного, что могло бы спровоцировать столь страшное заболевание.

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Теги: рак, раковое заболевание, онкозаболевание, онкологическое заболевание, злокачественное новообразование 27/07/2017 Menslife.com

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