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Исследователи из Америки узнали, как голод помогает в борьбе с раком

Специалисты утверждают, что образованию мутационных клеток помогают окислительные процессы сахаров
Исследователи из Америки узнали, как голод помогает в борьбе с раком
Специалисты утверждают, что образованию мутационных клеток помогают окислительные процессы сахаров.

В нормальных клетках процесс окисления глюкозы (гликолиз) происходит равномерно и не быстро, образовывая пируват. Тогда как раковым клеткам свойственно быстрое поглощение углеводов в больших объемах. И в тканях раковых опухолей гликолиз протекает в 200 раз активнее, образовывая молочную кислоту, вместо пирувата. Как заявляют ученые, активный процесс окисления сахаров дает большое количество энергии, которая в последствии используется раковыми клетками на их размножение и рост метастаз. В медицине данный процесс называют эффектом Варбурга.
 
Организаторы эксперимента из университета Колорадо во время исследования вынудили онкологическое образование меньше потреблять глюкозы, провоцирующей прогрессирование онкологии. 

В результате было зафиксировано снижение активности роста дефектных клеток. Также ученые выявили, что усиливают процесс роста плохих клеток окислительные процессы сахаров. Кроме того, было установлено, что голодание увеличивает эффект от лекарственных средств. 

Подытожив полученные сведения, ученые сделали вывод, что прием лекарств в сочетании с голоданием замедляет прогрессирование онкологических процессов в организме.

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Теги: голод, голодать, рак, раковые клетки, сахар, окисление, гликолиз, углеводы 09/11/2017 Menslife.com

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