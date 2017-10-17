Названа неожиданная причина появления агрессивной формы рака

Представители науки из института биотехнологий утверждают, что большое количество сахара в рационе провоцирует рост злокачественных образований.



Для получения информации было проведено исследование, длившееся 9 лет. Ученые смогли увидеть связь между метаболическими патологиями и раковой активностью. В процессе продолжительного эксперимента ученые использовали обычные дрожжи, содержащие такие же белковые соединения, как и злокачественные образования.



Было установлено, что раковые клетки активно вырабатывают энергию, потому что расщепляют глюкозу, что несвойственно здоровым человеческим клеткам. Такая особенность патогенных клеток становится пусковым механизмом развития и прогрессирования онкологии.



Во время проведенного эксперимента с использованием дрожжей ученые наблюдали, как с помощью фруктозо-1,6-дифосфата активируются белки, способствующие размножению дрожжевых и онкологических клеток.



Можно сделать вывод, что чрезмерное употребление сахара способно спровоцировать возникновения рака.



Организаторы исследования уверены, что полученная информация поможет подобрать диету для тех, у кого диагностирован рак.

