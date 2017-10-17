Новости

Названа неожиданная причина появления агрессивной формы рака

Ученые выявили, что большое количество сахара в рационе провоцирует рост злокачественных образований
Названа неожиданная причина появления агрессивной формы рака
Представители науки из института биотехнологий утверждают, что большое количество сахара в рационе провоцирует рост злокачественных образований. 

Для получения информации было проведено исследование, длившееся 9 лет. Ученые смогли увидеть связь между метаболическими патологиями и раковой активностью. В процессе продолжительного эксперимента ученые использовали обычные дрожжи, содержащие такие же белковые соединения, как и злокачественные образования. 

Было установлено, что раковые клетки активно вырабатывают энергию, потому что расщепляют глюкозу, что несвойственно здоровым человеческим клеткам. Такая особенность патогенных клеток становится пусковым механизмом развития и прогрессирования онкологии. 

Во время проведенного эксперимента с использованием дрожжей ученые наблюдали, как с помощью фруктозо-1,6-дифосфата активируются белки, способствующие размножению дрожжевых и онкологических клеток.

Можно сделать вывод, что чрезмерное употребление сахара способно спровоцировать возникновения рака.

Организаторы исследования уверены, что полученная информация поможет подобрать диету для тех, у кого диагностирован рак.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зеленый чай предотвращает развитие рака
Зеленый чай предотвращает развитие рака

Исследователи пришли к выводу, что зеленый чай не только предотвращает развитие злокачественных опухолей, но и помогает в борьбе с новообразованиями

Стало известно, почему мужчины чаще умирают от рака
Стало известно, почему мужчины чаще умирают от рака

Виной всему плохая осведомленность о симптомах онкологии и нежелание представителей сильного пола ходить по врачам

Наличие семьи повышает шансы справиться с раком
Наличие семьи повышает шансы справиться с раком

Доказано, что люди, которые состоят в браке, умирают от рака реже по сравнению с незамужними и неженатыми людьми

Теги: рак, раковая опухоль, раковые клетки, злокачественная опухоль, онкология, сахар 17/10/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

Услуги по заправке картриджей в Москве Услуги по заправке картриджей в Москве Офис
Топ-10 продуктов, способных защитить от рака Топ-10 продуктов, способных защитить от рака Продукты
Эксперты выяснили, как следует мыть фрукты Эксперты выяснили, как следует мыть фрукты Новости
Какой букет цветов подарить на первое свидание девушке? Какой букет цветов подарить на первое свидание девушке? Отношения
10 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2017 году 10 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2017 году Девушка с обложки
Составлен рейтинг доступных автомобилей с функцией автопилота или его составляющими Составлен рейтинг доступных автомобилей с функцией автопилота или его составляющими Новости
Эксперты: человеческий мозг способен функционировать в режиме «автопилота» Эксперты: человеческий мозг способен функционировать в режиме «автопилота» Новости
Услуги по заправке картриджей в Москве Офис
Услуги по заправке картриджей в Москве
Топ-10 продуктов, способных защитить от рака Продукты
Топ-10 продуктов, способных защитить от рака
Эксперты выяснили, как следует мыть фрукты Новости
Эксперты выяснили, как следует мыть фрукты
Какой букет цветов подарить на первое свидание девушке? Отношения
Какой букет цветов подарить на первое свидание девушке?
10 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2017 году Девушка с обложки
10 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2017 году
Составлен рейтинг доступных автомобилей с функцией автопилота или его составляющими Новости
Составлен рейтинг доступных автомобилей с функцией автопилота или его составляющими
Эксперты: человеческий мозг способен функционировать в режиме «автопилота» Новости
Эксперты: человеческий мозг способен функционировать в режиме «автопилота»

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.