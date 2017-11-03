Эксперты: пребывание в космосе плохо воздействует на мозг

Представители науки провели исследование, целью которого было выяснить, как нахождение в космосе влияет на человеческий организм. Полученные результаты вызвали у ученых тревогу за здоровье космонавтов. Оказалось, что космическое пространство деструктивно действует на мозг.



Ранее эксперты выяснили, что и в целом космос вредит здоровью, в частности снижается зрение, если провести в невесомости несколько недель. Когда нет гравитации, головной мозг начинает хуже функционировать, а давление – отклоняться от нормы.



Проведенное исследование с участием людей показало, что если человек продолжительное время находится с наклоненной головой, то в верхней части мозга может образоваться уплотнение. Со временем оно способно прогрессировать и сместить головной мозг.



Итоги проведенного эксперимента совпали с данными космонавтов, что подтвердило сведения, полученные учеными – космос деструктивно действует на мозг.



Это серьезная проблема для исследователей космоса, и поиски ее решения продолжаются.

