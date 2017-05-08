Ученые доказали, что мозг мужчин больше женского

Научные работники из Нидерландов пришли к выводу, что между размерами мужского и женского мозга существуют значительные различия. Но при этом эксперты отметили, что представительницы прекрасной половины человечества используют потенциал собственного мозга более продуктивно, чем мужчины.



Специалисты из Роттердамского университета Эразма провели масштабное исследование, детально проанализировав несколько сотен результатов МРТ. Изучив анализы представителей обоих полов, научные работники сделали вывод, что мозг мужчин больше женского, и разница составляет целых 15%.



Кроме того, ученые определили, что уровень IQ женщин ниже мужского приблизительно на четыре пункта. По словам автора исследования, проанализировав все данные и подведя итоги исследования, экспертами была выявлена тенденция к снижению интеллектуальных способностей у представителей обоих полов. Но и это еще не все: оказывается, женщины в абсолютном большинстве случаев используют свой мозг более рационально и продуктивно, чем мужчины, а также могут похвастать крепкой памятью и быстрее запоминают информацию.



К слову, эксперимент исследователей из Голландии стал своеобразным подтверждением теории Чарльза Дарвина - как известно, последний был уверен в том, что размер женского мозга пребывает в стадии детского развития. Но при этом до сих пор не удалось установить точную взаимосвязь между размером мозга и интеллектуального уровня человека: по статистике, представительницы слабого пола показывают более высокие результаты, проходя тесты на память.

