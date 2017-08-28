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Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений

Эксперты предполагают, что невозможность видеть сны повышает вероятность снижения умственных способностей человека
Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений
Австралийские представители науки выяснили, что влечет за собой отсутствие сновидений у спящего человека. По-научному такое состояние называется сокращением периода быстрого сна.

Эксперты предполагают, что невозможность видеть сны повышает вероятность снижения умственных способностей человека.

Для получения сведений организаторы провели эксперимент с участием 300 человек в возрасте 67 лет. В течение 12 лет за добровольцами велось наблюдение, и параллельно с помощью оборудования фиксировалась работа их головного мозга. 

За время исследования у 24 участников было диагностировано заболевание Альцгеймера, а у 32 – признаки слабоумия. 

В ходе эксперимента был установлено, что снижение интеллектуальных способностей связано с отсутствием снов. Кроме того, было установлено, что уменьшение периода быстрого сна даже на 1% повышает риск развития слабоумия на 9%.

Ученые еще выяснили все процессы взаимосвязи слабоумия и отсутствия снов, однако исследования в этом направлении продолжатся. 

Стоит заметить, что человеческому мозгу доступно пять периодов сна. Крайний период характеризуется наиболее повышенной активностью мозга. В эти моменты люди и видят сны, а глаза под закрытыми веками двигаются. 

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Теги: сновидение, сон, спать, здоровый сон, интеллектуальные способности 28/08/2017 Menslife.com

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