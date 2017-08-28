Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений

Австралийские представители науки выяснили, что влечет за собой отсутствие сновидений у спящего человека. По-научному такое состояние называется сокращением периода быстрого сна.



Эксперты предполагают, что невозможность видеть сны повышает вероятность снижения умственных способностей человека.



Для получения сведений организаторы провели эксперимент с участием 300 человек в возрасте 67 лет. В течение 12 лет за добровольцами велось наблюдение, и параллельно с помощью оборудования фиксировалась работа их головного мозга.



За время исследования у 24 участников было диагностировано заболевание Альцгеймера, а у 32 – признаки слабоумия.



В ходе эксперимента был установлено, что снижение интеллектуальных способностей связано с отсутствием снов. Кроме того, было установлено, что уменьшение периода быстрого сна даже на 1% повышает риск развития слабоумия на 9%.



Ученые еще выяснили все процессы взаимосвязи слабоумия и отсутствия снов, однако исследования в этом направлении продолжатся.



Стоит заметить, что человеческому мозгу доступно пять периодов сна. Крайний период характеризуется наиболее повышенной активностью мозга. В эти моменты люди и видят сны, а глаза под закрытыми веками двигаются.

