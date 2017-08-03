Эксперты выяснили, сколько часов нужно ночью спать, чтобы не толстеть

Представители науки из Британии выяснили, что время, отведенное на сон, влияет на набор веса. В том числе они узнали, сколько же нужно человеку спать, чтобы не толстеть.



Для получения сведений эксперты провели опрос среди 1 600 человек с разными биологическими ритмами. Кроме того, добровольцам измеряли давление, определяли уровень сахара в крови и количество холестерина.



В результате исследования оказалось, что систематическое недосыпание (сон длительностью 6 часов и менее) ухудшает обмен веществ и увеличивает объем талии. У недосыпающих людей она была на 3 – 4 сантиметра больше.



Также было установлено, что у таких людей низкий уровень полезного холестерина (альфа-холестерин высокой плотности). Если это вещество в небольшом количестве, организму становится сложно избавляться от жира. Кроме того, повышается риск развития небезопасных для здоровья болезней сердца и сосудов. Чтобы предупредить негативные последствия, необходимо регулярно спать не менее 6 часов.

