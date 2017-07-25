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При неправильной готовке в еде образуется опасный канцероген

Особую осторожность нужно проявлять во время приготовления картофеля, кофе и блюд из пшеницы, ржи и других зерновых культур
При неправильной готовке в еде образуется опасный канцероген
Эксперты решили выяснить, так ли безопасна термическая обработка некоторых пищевых продуктов. Как оказалось, в определенных случаях еду лучше не подвергать воздействию высоких температур - так в ней образуется канцероген акриламид, опасный для здоровья. Особую осторожность нужно проявлять с картофелем, кофе и блюдами из пшеницы, ржи и других зерновых культур.

По словам экспертов, акриламид существенно увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Чтобы это вредное вещество образовалось в привычном блюде, достаточно совершить ряд простейших ошибок во время приготовления пищи. Так, появление акриламида - это последствия реакции аспарагиновой кислоты и сахаров под воздействием высоких температурных режимов. Именно по этой причине кофе, картофель, ячмень и овес не рекомендуется готовить при температуре, которая превышает 120 градусов по Цельсию.

К слову, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила кофе к продуктам, которые провоцируют развитие онкологии поджелудочной железы. Но совсем недавно бодрящий напиток, столь любимый во всем мире, был реабилитирован - его вычеркнули из списка опасных продуктов. Если верить последним исследованиям, кофе не оказывает на организм никакого канцерогенного воздействия и не угрожает здоровью ни поджелудочной железы, ни простаты. Даже больше - эксперты обнаружили, что кофеин снижает риск развития рака печени и матки.

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Теги: канцероген, готовить, приготовление пищи, вредная еда, картофель, кофе 25/07/2017 Menslife.com

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