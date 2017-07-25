При неправильной готовке в еде образуется опасный канцероген

Эксперты решили выяснить, так ли безопасна термическая обработка некоторых пищевых продуктов. Как оказалось, в определенных случаях еду лучше не подвергать воздействию высоких температур - так в ней образуется канцероген акриламид, опасный для здоровья. Особую осторожность нужно проявлять с картофелем, кофе и блюдами из пшеницы, ржи и других зерновых культур.



По словам экспертов, акриламид существенно увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Чтобы это вредное вещество образовалось в привычном блюде, достаточно совершить ряд простейших ошибок во время приготовления пищи. Так, появление акриламида - это последствия реакции аспарагиновой кислоты и сахаров под воздействием высоких температурных режимов. Именно по этой причине кофе, картофель, ячмень и овес не рекомендуется готовить при температуре, которая превышает 120 градусов по Цельсию.



К слову, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила кофе к продуктам, которые провоцируют развитие онкологии поджелудочной железы. Но совсем недавно бодрящий напиток, столь любимый во всем мире, был реабилитирован - его вычеркнули из списка опасных продуктов. Если верить последним исследованиям, кофе не оказывает на организм никакого канцерогенного воздействия и не угрожает здоровью ни поджелудочной железы, ни простаты. Даже больше - эксперты обнаружили, что кофеин снижает риск развития рака печени и матки.



