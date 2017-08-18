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Эксперты: музыка положительно воздействует на сердце

Любимая музыка способна улучшать психологическое состояние, поднимать настроение, успокаивать сердечный ритм, а также нормализовать работу сердца и сосудов
Эксперты: музыка положительно воздействует на сердце
Представители науки из Америки выяснили, что прослушивание музыки, которая по душе, положительно воздействует на функционирование сердца и улучшает психологическое состояние.

Организаторы исследования доказали, что приятные музыкальные ритмы уменьшают нервное напряжение, снимают повышенную тревожность, что в свою очередь снижает вероятность патологических процессов в сердце. 

Для получения сведений было проведено 23 эксперимента с участием 1 500 добровольцев, у которых есть сердечные заболевания. 

Участникам включали разную музыку. В результате оказалось, что мелодии, которые нравились добровольцам, улучшали их психологическое состояние, поднимали настроение, сердечный ритм успокаивался, а сердце и сосуды работали в нормальном режиме.

Также было отмечено, что во время прослушивания приятной музыки пульс начинает биться медленней, сердце сокращается сильней, сосуды становятся шире и организм получает больше кислорода.

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Теги: музыка, слушать музыку, сердце, сердечно-сосудистая система, психологическое состояние 18/08/2017 Menslife.com

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