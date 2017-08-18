Воспалительный процесс в ротовой полости можно определить с помощью специальной жевательной резинки

Представители науки из Германии утверждают, что воспалительный процесс в ротовой полости можно выявить с помощью специальной жевательной резинки и без обращения в медучреждения.
Организаторы исследования добавили в стандартный состав жвачки особый и безвредный компонент, который реагирует на микрофлору во рту во время воспалительных процессов.
Проведенное исследование, прежде всего, полезно для тех, у кого зубные импланты. Такая категория лиц чаще других сталкивается с воспалениями вследствие попадания и развития бактерий. С имплантами обнаружить сразу воспаления проблематично, так как нервные окончания подверглись деструкции.
Основная опасность воспалений заключается в том, что если вовремя не устранить процесс, могут разрушиться не только ткани, но и кости.
Если имплантов нет, многие выявляют воспаления своевременно, ощущая отечность слизистых и боль.
В любом случае, созданная экспертами новинка, сможет распознать все виды воспалительных процессов в ротовой полости без специальных тестов в условиях лаборатории.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Жевательная резинка чистит зубы не хуже щетки или нити
Жевательная резинка чистит зубы не хуже щетки или нити, утверждают ученые из Нидерландов. Правда, уже через 30 секунд жвачка теряет связывающую способность, и налипшие на нее бактерии вновь попадают в ротовую полость
ТВОЕ МНЕНИЕ