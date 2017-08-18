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Воспалительный процесс в ротовой полости можно определить с помощью специальной жевательной резинки

Созданная экспертами новинка, сможет распознать все виды воспалительных процессов в ротовой полости без специальных тестов в условиях лаборатории
Воспалительный процесс в ротовой полости можно определить с помощью специальной жевательной резинки
Представители науки из Германии утверждают, что воспалительный процесс в ротовой полости можно выявить с помощью специальной жевательной резинки и без обращения в медучреждения. 

Организаторы исследования добавили в стандартный состав жвачки особый и безвредный компонент, который реагирует на микрофлору во рту во время воспалительных процессов. 

Проведенное исследование, прежде всего, полезно для тех, у кого зубные импланты. Такая категория лиц чаще других сталкивается с воспалениями вследствие попадания и развития бактерий. С имплантами обнаружить сразу воспаления проблематично, так как нервные окончания подверглись деструкции. 

Основная опасность воспалений заключается в том, что если вовремя не устранить процесс, могут разрушиться не только ткани, но и кости. 

Если имплантов нет, многие выявляют воспаления своевременно, ощущая отечность слизистых и боль. 

В любом случае, созданная экспертами новинка, сможет распознать все виды воспалительных процессов в ротовой полости без специальных тестов в условиях лаборатории.

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Теги: гигиена полости рта, гигиена рта, воспалительный процесс, здоровые зубы, жевательная резинка 18/08/2017 Menslife.com

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