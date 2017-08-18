Воспалительный процесс в ротовой полости можно определить с помощью специальной жевательной резинки

Представители науки из Германии утверждают, что воспалительный процесс в ротовой полости можно выявить с помощью специальной жевательной резинки и без обращения в медучреждения.



Организаторы исследования добавили в стандартный состав жвачки особый и безвредный компонент, который реагирует на микрофлору во рту во время воспалительных процессов.



Проведенное исследование, прежде всего, полезно для тех, у кого зубные импланты. Такая категория лиц чаще других сталкивается с воспалениями вследствие попадания и развития бактерий. С имплантами обнаружить сразу воспаления проблематично, так как нервные окончания подверглись деструкции.



Основная опасность воспалений заключается в том, что если вовремя не устранить процесс, могут разрушиться не только ткани, но и кости.



Если имплантов нет, многие выявляют воспаления своевременно, ощущая отечность слизистых и боль.



В любом случае, созданная экспертами новинка, сможет распознать все виды воспалительных процессов в ротовой полости без специальных тестов в условиях лаборатории.

