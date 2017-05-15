Компьютеры всего мира атакует самый опасный за всю историю вирус

Как минимум 57 000 компьютеров были атакованы ранее неизвестным мощным вирусом. От него пострадали 74 страны, в том числе Украина и Россия.



Разработчик антивируса Avast сначала сообщил, что атаке подверглось 36 000 компьютеров, однако через несколько часов эта цифра выросла до 57 000. Было зафиксировано, что вредоносная программа пыталась захватить разработанный антивирус.



Больше всего от этого вируса пострадали компьютерные системы Германии, Великобритании, Италии, Испании, Турции, Украины, Португалии, Японии, Казахстана, Филиппин, Индонезии и Вьетнама.



Программа вируса заключается в блокировании компьютеров и требовании о выкупе файлов в цифровой валюте биткоинах. Если сумма не поступает в течение нескольких дней, создатели вируса «ставят на счетчик» — выкуп возрастает. При отсутствии выплаты через 7 дней, файлы безвозвратно удаляются.



Опасная программа затронула не только корпорации, но и госпитали Британии с базами данных пациентов, поставив под угрозу их жизни.



Согласно сообщениям лиц, которые расследуют преступления кибератаки, на счета злоумышленников уже было переведено более 40 тыс. долларов. Уполномоченные органы следят за счетами, с которых пока деньги не снимались.

