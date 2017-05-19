Названы вероятные создатели опасного вируса-вымогателя

В ходе расследования преступлений в киберпространстве эксперты обнаружили, что код вируса-вымогателя совпадает с кодом хакерских программ родом из Северной Кореи.



Такое заявление сделал специалист по вопросам безопасности, представляющий компанию Google. По его мнению, у группировки хакеров Lazarus Group такой же код. Эксперт представил общественности способ, с помощью которого можно выявить коды и совпадения.



Организация Lazarus Group известна своей атакой на компанию «Sony Pictures» после премьеры фильма «Интервью», в котором Чен Ын представлен в невыгодном для КНДР свете. Кроме того, хакеры совершали ограбления банковских учреждений, в числе которых банк Бангладеш, ограбленный на 81 миллион долларов.



Напомним, опасный вирус WannaCrypt блокирует ПК, шифрует файлы и требует выкуп в биткоинах. В случае неполучения денежных средств, информация безвозвратно уничтожается. От атак программы пострадали страны по всему миру, в частности были заблокированы базы данных больниц в Великобритании.

