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Названы вероятные создатели опасного вируса-вымогателя

Эксперты обнаружили, что код вируса-вымогателя совпадает с кодом хакерских программ родом из Северной Кореи
Названы вероятные создатели опасного вируса-вымогателя
В ходе расследования преступлений в киберпространстве эксперты обнаружили, что код вируса-вымогателя совпадает с кодом хакерских программ родом из Северной Кореи. 

Такое заявление сделал специалист по вопросам безопасности, представляющий компанию Google. По его мнению, у группировки хакеров Lazarus Group такой же код. Эксперт представил общественности способ, с помощью которого можно выявить коды и совпадения.

Организация Lazarus Group известна своей атакой на компанию «Sony Pictures» после премьеры фильма «Интервью», в котором Чен Ын представлен в невыгодном для КНДР свете. Кроме того, хакеры совершали ограбления банковских учреждений, в числе которых банк Бангладеш, ограбленный на 81 миллион долларов. 

Напомним, опасный вирус WannaCrypt блокирует ПК, шифрует файлы и требует выкуп в биткоинах. В случае неполучения денежных средств, информация безвозвратно уничтожается. От атак программы пострадали страны по всему миру, в частности были заблокированы базы данных больниц в Великобритании.

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Теги: вирус, компьютерный вирус, кибератака, киберпространство 19/05/2017 Menslife.com

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