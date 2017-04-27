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Специалисты выяснили, как можно нейтрализовать негативное воздействие глутамата натрия

Если систематически заниматься спортом, особенно силовыми тренировками, то риск от вредного влияния глутамата натрия можно свести к минимуму
Специалисты выяснили, как можно нейтрализовать негативное воздействие глутамата натрия
Эксперты из Бразилии провели ряд испытаний на подопытных грызунах, чтобы выяснить, как бороться с воздействием вредной пищевой добавки. 

Ранее неоднократные исследования доказали, что усилитель вкуса E621 глутамат натрия плохо влияет на здоровье. Многие люди с удовольствием поглощают пищу, содержащую добавку, не подозревая не только о ее наличии, но негативных последствиях. 

В ходе недавнего эксперимента выяснилось, что грызуны с высокими показателями физической активности страдали от Е621 гораздо меньше по сравнению с крысами, которые мало двигались и если пищу с усилителем вкуса. Кроме того, у малоподвижной группы было обнаружено ухудшение координации движений. 

Ученые утверждают, что такие же данные объективны и для людей. Если систематически заниматься спортом, особенно силовыми тренировками, то риск от вредного влияния глутамата натрия можно свести к минимуму.

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Теги: глютамат натрия, пищевые добавки, усилитель вкуса, Е621, физическая активность, спорт, заниматься спортом 27/04/2017 Menslife.com

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