Эксперты выяснили, почему еда с кетчупом многим кажется вкусней

Многие из нас любят приправлять еду соусом или кетчупом. Тогда вкусовые качества пищи улучшаются. Однако представители науки выяснили, почему еда с кетчупом многим кажется вкусней и в чем секрет популярности продукта.



Во время изучения ингредиентов кетчупа и его воздействия было установлено, что людей привлекает его слегка сладковатый вкус и в то же время солоноватый, а ингредиенты в совокупности позволяют получить продукт с высокой энергетической ценностью.



По мнению ученых, соленый привкус свидетельствует о наличии электролитов, которые помогают организму функционировать полноценно. Также в составе кетчупа были обнаружены высокобелковые компоненты – умами. Они высоко ценятся в азиатской кухне, так как придают блюдам насыщенный вкус и приятное послевкусие.



В кетчуп входит глутамат натрия, отзывы о котором весьма противоречивые. И хотя до сих пор не было выявлено прямой связи между глутаматом и возникающими на фоне его употребления заболеваниями, однако врачи не рекомендуют употреблять продукты, в составе которых имеются различные вкусовые усилители.

