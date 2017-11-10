Косметика для настоящих мужчин. Обзор средств для груминга

Привлекательность стала важной составляющей не только женского, но и мужского успеха. Красивые, ухоженные люди легче продвигаются по карьерной лестнице, заключают выгодные контракты и завоевывают всеобщую любовь. Мужчины больше не желают довольствоваться скудным выбором средств для ухода за кожей и волосами. Создав свой индивидуальный стиль при помощи профессионалов, они сталкиваются с необходимостью поддерживать его в домашних условиях. Чтобы ежедневный груминг приносил удовольствие, а не превратился в навязчивую рутину, нужно использовать качественные и действенные косметические продукты.
До недавнего времени индустрия красоты не баловала мужчин особым разнообразием и была преимущественно ориентирована на решение женских проблем. Повинуясь мейнстриму, многие компании расширили линейки своей продукции, но только единицы из них могут предложить косметические средства, чья эффективность доказана временем. Например, американский бренд Kiehl's
, который с 1961 года выпускает специализированные мужские коллекции для ухода за кожей и груминга.
Прическа расскажет больше, чем костюм
Неухоженные волосы способны испортить впечатление. Даже модные образы, предполагающие легкую небрежность, создаются на здоровых, красивых волосах. В отличие от большинства женщин, редкий мужчина обрадуется перспективе «захламления» своей ванной комнаты тюбиками и баночками со всевозможными масками и бальзамами. Поэтому обладателям и удлиненных, и коротких стрижек Kiehl's предлагает процедуру комплексного очищения при помощи всего одного средства – Nourishing Shampoo + Conditioner. Его активная формула, включающая натуральные эвкалиптовое, кедровое и сандаловое масла, тщательно устраняет все загрязнения, делает волосы мягкими и послушными, увлажняет кожу головы, не допуская появления перхоти. Шампунь-кондиционер имеет ненавязчивый древесный запах, его можно использовать и как средство для мытья бороды.
После качественного очищения волос и кожи головы пора переходить непосредственно к укладке. Какой она должна быть – подскажет стилист, а вот реализовать задумку мастера помогут два стайлинговых продукта Kiehl's: Grooming solutions texturizing clay и Clean styling gel.
Текстурирующая марокканская вулканическая глина, обогащенная эфирными маслами, поможет быстро и легко придать форму волосам и обеспечит долговременную фиксацию без утяжеления и склеивания. Пользоваться ей очень просто: небольшое количество глины надо растереть в ладонях, чтобы она подтаяла, а затем нанести на влажные или сухие волосы, в зависимости от желаемого эффекта (сильная или подвижная фиксация, соответственно).
Альтернативой глине является мужской гель для укладки Clean styling gel. В его состав входят масла эвкалипта, сандала, кедра и семян пракакси. Он имеет легкую, приятную консистенцию и свежий древесный аромат. Гель ухаживает за волосами, делает их блестящими, сохраняет объем и фиксирует на целый день.
Бритье в удовольствие
В последние годы возник настоящий культ барбершопов. С появлением тренда «lumberjack» (лесоруб), мужчины массово принялись отращивать бороды и усы, экспериментируя с их формами и размерами. Тем не менее, немало и тех, кто предпочитает тщательно сбривать всю растительность на лице или же оставлять легкую щетину. У каждого есть свои доводы за выбранный стиль, однако все они сходятся во мнении, что следящему за своей внешностью мужчине без хороших косметических средств для груминга не обойтись.
Бритье априори является травмирующей процедурой для кожи. Из-за него может возникнуть множество проблем, самые распространенные среди которых: раздражение, сухость, жжение и зуд. Чтобы минимизировать негативные последствия необходимо грамотно подготовить кожу к бритью и обеспечить ей уход после него.
Для мужчин, пользующихся бритвой, хорошим выбором станет крем Kiehl's Ultimate Brushless Shave Cream – White Eagle с камфарой, ментолом, кунжутным и оливковым маслами. Это универсальное средство для бритья с приятным охлаждающим эффектом. Крем смягчает щетину и облегчает скольжение бритвы. С ним бритье становится комфортным. Если кожа очень чувствительна к любым воздействиям, то лучше взять крем Ultimate Brushless Shave Cream - Blue Eagle. Он не допустит появления покраснений, стянутости и других неприятных ощущений. В его состав входит комплекс питательных и смягчающих природных масел, экстракт алоэ вера и пирролидонкарбонат натрия, известный своими увлажняющими свойствами.
Поклонники традиционного бритья с использованием помазка оценят крем Kiehl's Lite flite shave cream for the brush. Его формула, созданная на базе увлажняющего глицерина, питательного сквалана и ранозаживляющего пантенола, остается неизменной с 1970-го года. Крем легко взбивается в густую, пышную пену, делая бритье максимально удобным и безопасным.
После удаления лишних волос кожа нуждается в интенсивном питании и увлажнении. Позаботиться о ней поможет успокаивающий бесспиртовой гель Post Shave Repair Gel со скваланом, алоэ вера и перечной мятой. Он оказывает выраженное смягчающее действие, помогает восстановить структуру и защищает от негативных факторов внешней среды.
Неизменным спутником ежедневного ритуала груминга для мужчин, носящих бороду и усы, станет масло Nourishing beard grooming oil
. Достаточно нескольких капель, чтобы сделать жесткие волосы мягкими и послушными, а тонкие - блестящими и пышными. Масло, содержащее экстракт семян пракакси, салициловую кислоту и ароматический комплекс, не только позаботится о красоте бороды и усов, но и сделает процедуру ухода приятной.
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