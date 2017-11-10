Косметика для настоящих мужчин. Обзор средств для груминга

Прическа расскажет больше, чем костюм

Привлекательность стала важной составляющей не только женского, но и мужского успеха. Красивые, ухоженные люди легче продвигаются по карьерной лестнице, заключают выгодные контракты и завоевывают всеобщую любовь. Мужчины больше не желают довольствоваться скудным выбором средств для ухода за кожей и волосами. Создав свой индивидуальный стиль при помощи профессионалов, они сталкиваются с необходимостью поддерживать его в домашних условиях. Чтобы ежедневный груминг приносил удовольствие, а не превратился в навязчивую рутину, нужно использовать качественные и действенные косметические продукты.До недавнего времени индустрия красоты не баловала мужчин особым разнообразием и была преимущественно ориентирована на решение женских проблем. Повинуясь мейнстриму, многие компании расширили линейки своей продукции, но только единицы из них могут предложить косметические средства, чья эффективность доказана временем. Например, американский бренд Kiehl's , который с 1961 года выпускает специализированные мужские коллекции для ухода за кожей и груминга.Неухоженные волосы способны испортить впечатление. Даже модные образы, предполагающие легкую небрежность, создаются на здоровых, красивых волосах. В отличие от большинства женщин, редкий мужчина обрадуется перспективе «захламления» своей ванной комнаты тюбиками и баночками со всевозможными масками и бальзамами. Поэтому обладателям и удлиненных, и коротких стрижек Kiehl's предлагает процедуру комплексного очищения при помощи всего одного средства – Nourishing Shampoo + Conditioner. Его активная формула, включающая натуральные эвкалиптовое, кедровое и сандаловое масла, тщательно устраняет все загрязнения, делает волосы мягкими и послушными, увлажняет кожу головы, не допуская появления перхоти. Шампунь-кондиционер имеет ненавязчивый древесный запах, его можно использовать и как средство для мытья бороды.

Бритье в удовольствие

После качественного очищения волос и кожи головы пора переходить непосредственно к укладке. Какой она должна быть – подскажет стилист, а вот реализовать задумку мастера помогут два стайлинговых продукта Kiehl's: Grooming solutions texturizing clay и Clean styling gel.Текстурирующая марокканская вулканическая глина, обогащенная эфирными маслами, поможет быстро и легко придать форму волосам и обеспечит долговременную фиксацию без утяжеления и склеивания. Пользоваться ей очень просто: небольшое количество глины надо растереть в ладонях, чтобы она подтаяла, а затем нанести на влажные или сухие волосы, в зависимости от желаемого эффекта (сильная или подвижная фиксация, соответственно).Альтернативой глине является мужской гель для укладки Clean styling gel. В его состав входят масла эвкалипта, сандала, кедра и семян пракакси. Он имеет легкую, приятную консистенцию и свежий древесный аромат. Гель ухаживает за волосами, делает их блестящими, сохраняет объем и фиксирует на целый день.В последние годы возник настоящий культ барбершопов. С появлением тренда «lumberjack» (лесоруб), мужчины массово принялись отращивать бороды и усы, экспериментируя с их формами и размерами. Тем не менее, немало и тех, кто предпочитает тщательно сбривать всю растительность на лице или же оставлять легкую щетину. У каждого есть свои доводы за выбранный стиль, однако все они сходятся во мнении, что следящему за своей внешностью мужчине без хороших косметических средств для груминга не обойтись.Бритье априори является травмирующей процедурой для кожи. Из-за него может возникнуть множество проблем, самые распространенные среди которых: раздражение, сухость, жжение и зуд. Чтобы минимизировать негативные последствия необходимо грамотно подготовить кожу к бритью и обеспечить ей уход после него.

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