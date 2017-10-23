Сезон ОРВИ открыт. Какие продукты питания помогут укрепить иммунитет?

Мнение экспертов

Редька

Именно о таких продуктах, укрепляющих иммунную систему и защитные силы организма, пойдет речь в сегодняшней статье.Действенную помощь в защите от сезонных заболеваний оказывают витамины и микроэлементы. Организм их может получать и в виде пищи, и в виде аптечных средств. Особенно важен витамин А (есть в овощах, ягодах и фруктах красного цвета), витамин С (немалое количество содержится в цитрусовых), а также В6 (грецкие орехи, капуста, томаты, шпинат). Не менее полезна пантотеновая кислота (листовые овощи, горошек), селен (злаки), йод (морская капуста, морепродукты), цинк (морепродукты, грибы), а также медь (гречка, шпинат).Многие еще с детства помнят редьку с небольшой лункой, заполненной медом. Бабушки и мамы таким способом избавляли детей от боли в горле, кашля и насморка; и такой рецепт был целесообразным, так как редька действительно ускоряет выздоровление и облегчает состояние во время болезни.Даже одной редьки среднего размера будет достаточно, чтобы организм получил суточную норму витамина С.Кроме того, овощ содержит биологически активные вещества – фитонциды. Они способны подавлять многие вирусы и бактерии. Он также содержит эфирные масла, избавляющие от кашля и очищающие бронхи от мокроты.Выбирая этот овощ, отдайте предпочтение черной редьке, так как в ней больше всего полезных веществ по сравнению с другими сортами.





Совет

Рецепт

Лук

Из редьки полезно делать гарнир, если к нему прилагается жирная еда. Содержащиеся в ней кислоты ускоряют процесс пищеварения, а холин снижает количество плохого холестерина.Чтобы унять кашель, необходимо 3 раза в день выпивать сок редьки, смешанный 1:1 с пчелиным медом либо сахаром.Количество витамина С в луке не меньше, чем в апельсине. Вдыхать запах лука полезно, так как слизистые становятся более устойчивыми к патогенным микроорганизмам.Во время сезона заболеваний свежий лук необходимо добавлять в салаты и супы. Также целесообразно делать ингаляции с луком.

Совет

Рецепт

Чеснок

Испарения лука раздражают глаза, так как овощ содержит лакриматор, испаряющийся во время чистки или резки. Однако есть выход из положения – чтобы не ронять слезы на стол, следует как можно чаще ополаскивать нож водой, так как она нейтрализует лакриматор.Ускорить процесс выздоровления от простуды поможет смесь мелко нарезанного лука и меда (3 столовые ложки). Приготовленный состав необходимо закрыть крышкой и дать настояться в холодильнике 6 часов. После этого нужно сцеживать сок и выпивать по 1 столовой ложке каждые 3 часа.Чеснок содержит гликозид аллин, который делает его острым и со специфическим запахом. Внутри чеснока компонент не несет особой пользы. Но как только начать резать, давить или пережевывать чесночные дольки, гликозид аллин превратиться в аллицин. Это вещество угнетает развитие патогенных организмов, снимает воспаления и укрепляет иммунную систему. Однако для достижения такого эффекта чеснок следует мелко нарезать или надавить на него, положив в чеснокодавилку.

Совет

Рецепт

Капуста

Нейтрализовать запах чеснока можно с помощью красного вина, лимонного сока, базилика, яблок или кинзы.Унять боль в горле и побороть простуду можно с помощью чесночного отвара. Для этого нужно налить в эмалированную емкость воду (1 стакан), довести ее до кипения и добавить 4 часть чайной ложки крупно нарезанного чеснока. Смесь нужно 5 минут кипятить на умеренном огне, а после этого снять с плиты, накрыть крышкой и дать настояться 45 минут. Далее отвар нужно процедить через ситечко и принимать по полстакана 1 раз в сутки.В зимний период капуста лидирует среди других продуктов по содержанию витамина С; и это притом, что в холодное время года она его теряет на 30%.Достаточно 100 грамм капусты в день, чтобы восполнить суточную норму витамина С. Полезный компонент сохраняет свои свойства даже в квашеной капусте.

Совет

Рецепт

Покупать на рынке стоит квашеную капусту из деревянных или металлических емкостей. Пластиковая и алюминиевая тара непригодна для ее хранения. Квасить и хранить капусту можно и в эмалированной посуде, главное, чтобы покрытие было без повреждений и сколов.Рассол квашеной капусты облегчит состояние при ангине, ларингите, а также фарингите. Кроме того, он обладает жаропонижающими свойствами. Для достижения эффекта нужно выпивать полстакана рассола 2 – 3 раза в день.