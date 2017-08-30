Продукты, которые уменьшают тягу к сладкому

Мед

Однако многим людям, особенно сладкоежкам, очень трудно исключить из своего рациона сахар. Дело в том, что сахар и сладкие продукты вызывают со временем привыкание. И если человек решает полностью отказаться от сладкого, то у него могут появиться симптомы абстиненции – это всевозможные расстройства, возникающие при прекращении употребления вещества, к которому уже привык организм.Для того, чтобы процесс отвыкания протекал легче, диетологи рекомендуют включить в свой рацион питания некоторые продукты. Эти продукты не только помогут отвыкнуть от сладкого, но они к тому же очень полезные.Основной полезный и вседоступный заменитель сахара – это. Этот продукт вкусный и очень полезный для организма. Главные полезные свойства меда – это укрепление иммунной системы, продление молодости, улучшение пищеварения, пополнения сил организма. Если у тебя отсутствует аллергия на мед, то можешь смело лакомится этим продуктом, когда хочется сладенького.Также мед можно добавлять в чай, кофе, делать медовую воду. Главное, чтобы напиток не был горячим, когда добавляешь мед.

Кокосовое масло

Диетологи с уверенностью заявляют, что две столовые ложки нерафинированногоудовлетворят твою потребность в сладком. К тому же ты не будешь испытывать чувство голода на протяжении нескольких часов. Кокосовое масло можно добавлять в пищу, например, в овсяную кашу – такое блюдо получит очень аппетитный аромат.Температура плавления у кокосового масла — около 25 градусов, ниже этой температуры оно густеет и приобретает белый цвет.

Солодка

А для тех, кто любит сладкие воды, диетологи советуют заваривать. Эта трава сама по себе имеет сладковатый привкус. Ее можно заваривать как чай или использовать сироп солодки.

Чайный гриб

Прекрасной альтернативой сладким напиткам служитЭтот шипучий, приятный на вкус напиток, также хорошо утоляет жажду. Но главное – этот чай не должен содержать более 1 г сахара на 100 мл.

Сладкие фрукты

Прекрасным десертом станут свежие и запечённые кисло-сладкиес медоми другие сладкие ягоды и фрукты.

Черный шоколад

Среди полезных, заменяющих сахар продуктов, медики также выделяют. Рекомендуемая норма – не более 2 ломтиков в день.

Сладкая морковь

А любителям овощей специалисты советуют. Этот сладковатый и очень полезный овощ уменьшит тягу к сладкому. Существует множество сортов сладкой моркови.

Орехи

Нельзя забывать еще об одном вкусном и полезном заменители сладкого – это. Горсть миндаля поможет тебе избавиться от влечению к сладенькому. Миндаль можно заменить любыми другими орехами.

И помни – всевозможные искусственные сахарозаменители очень вредны и могут оказать отрицательное воздействие на организм. Поэтому, лучшей заменой сахара могут стать только натуральные и безвредные продукты, о которых мы сегодня рассказали.