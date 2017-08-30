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Продукты, которые уменьшают тягу к сладкому

Для того, чтобы процесс отвыкания от сладкого протекал легче, диетологи рекомендуют включить в свой рацион питания некоторые продукты. Эти продукты не только помогут отвыкнуть от сладкого, но они к тому же очень полезные
Продукты, которые уменьшают тягу к сладкому
Специалисты неоднократно упоминали о том, что злоупотребление сахаром и сладкими продуктами наносит большой вред здоровью. В результате могут развиваться различные заболевания – сахарный диабет, ожирение, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Однако многим людям, особенно сладкоежкам, очень трудно исключить из своего рациона сахар. Дело в том, что сахар и сладкие продукты вызывают со временем привыкание. И если человек решает полностью отказаться от сладкого, то у него могут появиться симптомы абстиненции – это всевозможные расстройства, возникающие при прекращении употребления вещества, к которому уже привык организм.

Для того, чтобы процесс отвыкания протекал легче, диетологи рекомендуют включить в свой рацион питания некоторые продукты. Эти продукты не только помогут отвыкнуть от сладкого, но они к тому же очень полезные.

Мед

Основной полезный и вседоступный заменитель сахара – это мед. Этот продукт вкусный и очень полезный для организма. Главные полезные свойства меда – это укрепление иммунной системы, продление молодости, улучшение пищеварения, пополнения сил организма. Если у тебя отсутствует аллергия на мед, то можешь смело лакомится этим продуктом, когда хочется сладенького.

Также мед можно добавлять в чай, кофе, делать медовую воду. Главное, чтобы напиток не был горячим, когда добавляешь мед.

Кокосовое масло

Диетологи с уверенностью заявляют, что две столовые ложки нерафинированного кокосового масла удовлетворят твою потребность в сладком. К тому же ты не будешь испытывать чувство голода на протяжении нескольких часов. Кокосовое масло можно добавлять в пищу, например, в овсяную кашу – такое блюдо получит очень аппетитный аромат.

Температура плавления у кокосового масла — около 25 градусов, ниже этой температуры оно густеет и приобретает белый цвет.

Солодка

А для тех, кто любит сладкие воды, диетологи советуют заваривать чай с солодкой. Эта трава сама по себе имеет сладковатый привкус. Ее можно заваривать как чай или использовать сироп солодки.

Чайный гриб

Прекрасной альтернативой сладким напиткам служит ферментированный чайный гриб. Этот шипучий, приятный на вкус напиток, также хорошо утоляет жажду. Но главное – этот чай не должен содержать более 1 г сахара на 100 мл.

Сладкие фрукты

Прекрасным десертом станут свежие и запечённые кисло-сладкие яблоки с медом, бананы, персики, абрикосы, дыня, виноград и другие сладкие ягоды и фрукты.

Черный шоколад

Среди полезных, заменяющих сахар продуктов, медики также выделяют черный 85-95% шоколад. Рекомендуемая норма – не более 2 ломтиков в день.

Сладкая морковь

А любителям овощей специалисты советуют морковь. Этот сладковатый и очень полезный овощ уменьшит тягу к сладкому. Существует множество сортов сладкой моркови.

Орехи

Нельзя забывать еще об одном вкусном и полезном заменители сладкого – это орехи. Горсть миндаля поможет тебе избавиться от влечению к сладенькому. Миндаль можно заменить любыми другими орехами.


И помни – всевозможные искусственные сахарозаменители очень вредны и могут оказать отрицательное воздействие на организм. Поэтому, лучшей заменой сахара могут стать только натуральные и безвредные продукты, о которых мы сегодня рассказали.

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Теги: сахар, сладкое, сладости, вред сахара, сердечно-сосудистые заболевания, мед, солодка, морковь 30/08/2017 Menslife.com

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