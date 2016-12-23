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ДЕВУШКА ДНЯ

Почему лучше воздержаться от соцсетей перед новогодними праздниками?

Почему лучше воздержаться от соцсетей перед новогодними праздниками?

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23/12/2016 комментировать

Новогодние праздники всегда ассоциируются с семейными вечерами, общением, домашним теплом и уютом. Поэтому представители науки советуют отказаться от соцсетей перед встречей Нового года, а все свободное время посвятить подготовке к празднику, выбору подарков для любимых и живому общению.

Психологи рекомендуют воздержаться от времяпровождения в соцсетях накануне новогодних праздников. По их мнению, регулярное посещение социальных сетей понижает удовлетворенность качеством жизни, что в свою очередь может ухудшить эмоциональное состояние. Поэтому завсегдатаи сайтов Вконтакте, Фейсбук и т. д. могут отметить Новый год с негативными эмоциями. 

Представители науки из Дании изучили более 1,2 тысячи людей, которых разделили на 2 группы. Одна группа «сидела» в соцсетях каждый день, а вторая воздержалась от их посещения. Эксперимент длился 7 дней.

В результате выяснилось, что группа, которая не посещала социальные сети, пребывала в хорошем настроении и стабильном эмоциональном самочувствии. Также ученые отметили повышение уровня удовлетворения качеством жизни. Секрет такой тенденции в том, что у людей появилось больше свободного времени, которое они посвятили семье и дорогим людям. Поэтому у них было позитивное и праздничное настроение. У группы, проводившей время в интернет-ресурсах, была отмечена противоположная тенденция. Учитывая результаты эксперимента, представители науки советуют отказаться от соцсетей перед встречей Нового года.

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Теги: социальная сеть, соцсеть, виртуальное общение, праздничное настроение, семья 23/12/2016 Menslife.com
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