Названы самые популярные продукты в будущем году

Американские диетологи в своих исследованиях определили главные блюда 2017 года. По их мнению самой популярной станет ферментированная пища. Это пища, изготовленная при помощи процесса брожения. По их мнению ферментированные продукты являются образцом супер-продуктов. Это источник полезных для человеческого организма бактерий. Медики их называют искусственным дополнительным пищеварением.
Такие продукты — это уже частично переработанные ферментами бактерий продукты. Ферментированная пища способствует улучшению усвояемости железа и кальция, белков и других полезных веществ. Также оздоравливает желудочно-кишечный тракт, уничтожает вирусы, бактериии выводит из организма токсины и шлаки.
Как заявляют диетологи, основным ферментированным продуктом в Европе является традиционная квашеная капуста, а также другие квашеные овощи. Квашеные овощи получаются при их молочнокислом брожении. Они способствуют нормализации микрофлоры кишечника, а следовательно пищеварению.
Значительное место среди главных трендов в еде 2017 года займут натуральный кефир, ферментированный чай комбуча (чайный гриб), йогурт и квас. Что касается чая комбуча — это натуральный ферментированный чай, полученный с помощью чайного гриба. Он представляет собой взаимодействие дрожжей и уксусных бактерий. Благодаря своим целебным свойствам, этот чай очень популярен в Азии и в ряде стран Европы. А что касается кефира, йогурта и кваса, то их польза доказана специалистами уже очень давно.
Любителям острой пищи в 2017 году диетологи предлагают корейское блюдо Кимчи — это сочетание любых квашеных овощей, приправленных острыми специями.
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