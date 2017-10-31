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Ученые нашли доступное средство для профилактики онкозаболеваний

Проведенное исследование с участием 600 тыс. человек показало, что люди, принимающие это лекарство продолжительный период, начали у себя реже замечать симптомы, связанные с вероятной онкологией
Ученые нашли доступное средство для профилактики онкозаболеваний
Группа экспертов из Европы сделала заключение, что продолжительное употребление аспирина снижает риск развития онкологических заболеваний практически на 50%.

Проведенное исследование с участием 600 тыс. человек показало, что люди, принимающие это лекарство продолжительный период, начали у себя реже замечать симптомы, связанные с вероятной онкологией. 

Было зафиксировано уменьшение случаев развития рака печени на 47%, желудка – на 38%, поджелудочной железы – на 34% и толстого кишечника – на 24%. 

Также была отмечена эффективность аспирина для профилактики лейкемии, злокачественных образований в легких и предстательной железе. 

Рак, поражающий пищеварительную систему, составляет четверть всех заболеваний онкологической группы в европейских странах. Треть зафиксированных случаев заканчиваются летальным исходом. Ученые регулярно разрабатывают средства против смертоносного заболевания и пытаются найти причины его возникновения. 

Не так давно было установлено, что стрептококк может вызвать опухоли в прямой кишке. Эксперты пока еще не выяснили, какая длительность нахождения микроба в организме несет угрозу здоровью. Но было доказано, что Streptococcus gallolyticus ускоряет прогрессирование злокачественных образований и повышает риск мутации здоровых клеток.

Дальнейшие исследования в этом направлении продолжаются.

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Теги: онкологическое заболевание, рак, аспирин, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак кишечника 31/10/2017 Menslife.com

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