Ученые нашли доступное средство для профилактики онкозаболеваний

Группа экспертов из Европы сделала заключение, что продолжительное употребление аспирина снижает риск развития онкологических заболеваний практически на 50%.



Проведенное исследование с участием 600 тыс. человек показало, что люди, принимающие это лекарство продолжительный период, начали у себя реже замечать симптомы, связанные с вероятной онкологией.



Было зафиксировано уменьшение случаев развития рака печени на 47%, желудка – на 38%, поджелудочной железы – на 34% и толстого кишечника – на 24%.



Также была отмечена эффективность аспирина для профилактики лейкемии, злокачественных образований в легких и предстательной железе.



Рак, поражающий пищеварительную систему, составляет четверть всех заболеваний онкологической группы в европейских странах. Треть зафиксированных случаев заканчиваются летальным исходом. Ученые регулярно разрабатывают средства против смертоносного заболевания и пытаются найти причины его возникновения.



Не так давно было установлено, что стрептококк может вызвать опухоли в прямой кишке. Эксперты пока еще не выяснили, какая длительность нахождения микроба в организме несет угрозу здоровью. Но было доказано, что Streptococcus gallolyticus ускоряет прогрессирование злокачественных образований и повышает риск мутации здоровых клеток.



Дальнейшие исследования в этом направлении продолжаются.

