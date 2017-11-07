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Ученые назвали продукты, предупреждающие рак

В первую очередь, для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, диетологи рекомендуют красные сорта винограда, груши, гранаты, зелёный горошек, сою, чечевицу и грибы
Ученые назвали продукты, предупреждающие рак
В результате исследований, специалисты из Британии и Норвегии перечислили полезные продукты, которые предотвращают желудочно-кишечные заболевания, в том числе и онкологические.

Данные исследования опубликованы в Nature Communications. В первую очередь, для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, диетологи рекомендуют употреблять красные сорта винограда, груши, гранаты, зелёный горошек, сою, чечевицу и грибы.

Как отмечают специалисты, эти продукты положительно влияют на аутофагию – процесс, когда клиентка, поглощая свои собственные вредные компоненты, не дает развиваться воспалительным процессам в организме.

К таким результатам исследователи пришли, когда выяснили причины, которые влияют на положительный механизм аутофагии. Специалистами был обнаружен белок Kenny, регулирующий этот процесс. В том случае, когда аутофагия дает сбой, этот белок накапливается и вызывает воспаление.

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Теги: продукты питания, полезные продукты, рак, онкологическое заболевание, гранат, красный виноград, желудочно-кишечные заболевания 07/11/2017 Menslife.com

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