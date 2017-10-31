Работник Apple был уволен, вскоре после того как его дочка выложила в сеть видео с iPhone X

Неделю назад было опубликовано видео, которое сняла дочка работника копании Apple юная Амелия Брук Петерсон. Она побывала в главном офисе производителя и испытала популярную новинку – Айфон 10.



Видео мгновенно набрало популярность в YouTube и стало, конечно же, вирусным. Такого развития событий девушка не ожидала. Она огорченно утверждает, что сняла его для своей коллекции видео и для забавы. Когда она публиковала видеоролик, у ее профиля даже не было подписчиков.



Как только видео попало в сеть, ситуация кардинально изменилась – уже в скором времени у девушки стало 8 000 подписчиков и 4 опубликованных видео, крайнее из которых просмотрело порядка 3 миллиона людей.



В последнем ролике Амелия рассказывает, что ее папа остался без работы после публикации видео с десятым Айфоном. По ее словам, она совсем не подозревала, что таким способом нарушит правила компании и подставит своего отца.



Напомним, в 2010 г. компания уволила технического специалиста за то, что он показал планшетный компьютер iPad 3G Стиву Возняку, который был одним из основателей компании-гиганта Apple.

