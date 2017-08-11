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Стало известно о главном нововведении iPhone 8

Стало известно, как будет функционировать виртуальная кнопка «Домой» – первое свойство виртуальной кнопки заключается в том, что она способна изменять размер в зависимости от того, какое приложение запущено
Стало известно о главном нововведении iPhone 8
Независимый программист Стив Тротон-Смит случайно обнаружил новые подробности об iPhone 8, которые находились в прошивке колонки HomePod. При помощи всего нескольких строк кода ему удалось узнать информацию о том, как будет функционировать виртуальная кнопка «Домой».

По словам разработчика программного обеспечения, первое свойство виртуальной кнопки заключается в том, что она способна изменять размер в зависимости от того, какое приложение запущено. Если же человек просматривает видеозапись, кнопка и вовсе будет исчезать с экрана.


Также программист сообщил, что кнопка «Домой» с обеих сторон будет окружена функциональными клавишами. А вот цвет виртуальной кнопки, как утверждает Тротон-Смит, поменять нельзя - эта опция не доступна ни обычным пользователям, ни разработчикам.

Напомним, ранее программисты Стив Тротон-Смит и Гильерме Рэмбо перечислили ряд функций, которыми с наибольшей вероятностью обзаведется новый iPhone. К ним эксперты отнесли и полную реорганизацию передней части гаджета.

Существует также предположение, что последний iPhone лишится одной из наиболее популярных расцветок и будет выпущен лишь в трех цветовых решениях. Работники самой корпорации Apple по традиции никак не комментируют слухи о собственной продукции. Вся информация о новоиспеченном смартфоне поступит в открытый доступ не раньше сентября, в рамках ежегодной презентации бренда.

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Теги: iphone, iphone 8, телефон, смартфон, гаджет, apple 11/08/2017 Menslife.com

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