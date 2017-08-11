Стало известно о главном нововведении iPhone 8

We know some facts re iPhone 8 home button area:• it resizes• indicator can be hidden• no API to change color• tab bars extend under it— Steve T-S (@stroughtonsmith) 10 августа 2017 г.
Также программист сообщил, что кнопка «Домой» с обеих сторон будет окружена функциональными клавишами. А вот цвет виртуальной кнопки, как утверждает Тротон-Смит, поменять нельзя - эта опция не доступна ни обычным пользователям, ни разработчикам.
Напомним, ранее программисты Стив Тротон-Смит и Гильерме Рэмбо перечислили ряд функций, которыми с наибольшей вероятностью обзаведется новый iPhone. К ним эксперты отнесли и полную реорганизацию передней части гаджета.
Существует также предположение, что последний iPhone лишится одной из наиболее популярных расцветок и будет выпущен лишь в трех цветовых решениях. Работники самой корпорации Apple по традиции никак не комментируют слухи о собственной продукции. Вся информация о новоиспеченном смартфоне поступит в открытый доступ не раньше сентября, в рамках ежегодной презентации бренда.
Как утверждают эксперты, покупателям придется выложить за новый гаджет минимум $870
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