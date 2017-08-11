Стало известно о главном нововведении iPhone 8

По словам разработчика программного обеспечения, первое свойство виртуальной кнопки заключается в том, что она способна изменять размер в зависимости от того, какое приложение запущено. Если же человек просматривает видеозапись, кнопка и вовсе будет исчезать с экрана.

We know some facts re iPhone 8 home button area:• it resizes• indicator can be hidden• no API to change color• tab bars extend under it — Steve T-S (@stroughtonsmith) 10 августа 2017 г.



Также программист сообщил, что кнопка «Домой» с обеих сторон будет окружена функциональными клавишами. А вот цвет виртуальной кнопки, как утверждает Тротон-Смит, поменять нельзя - эта опция не доступна ни обычным пользователям, ни разработчикам.



Напомним, ранее программисты Стив Тротон-Смит и Гильерме Рэмбо перечислили ряд функций, которыми с наибольшей вероятностью обзаведется новый iPhone. К ним эксперты отнесли и полную реорганизацию передней части гаджета.

Существует также предположение, что последний iPhone лишится одной из наиболее популярных расцветок и будет выпущен лишь в трех цветовых решениях. Работники самой корпорации Apple по традиции никак не комментируют слухи о собственной продукции. Вся информация о новоиспеченном смартфоне поступит в открытый доступ не раньше сентября, в рамках ежегодной презентации бренда.

