Эксперты: ревность полезна для отношений

Представители науки из США выяснили, что ревность приносит отношениям пользу. В ходе исследования было установлено, в какой зоне головного мозга возникает чувство ревности и как она влияет на взаимоотношения.



В качестве подопытных ученые использовали моногамных обезьян-прыгунов. Они выбирают себе партнеров на всю жизнь и отстаивают собственную территорию.



Обезьян-самцов разделили на 2 группы. Первой группе показывали клетку, в которой их самки играли с другими приматами, а второй группе – посторонних самок, которые так же играли с другими обезьянами. В это же время ученые сканировали головной мозг подопытных и измеряли колебания их гормонального фона.



После обработки информации выяснилось, что у самцов, испытывающих чувство ревности, активизировалась зона мозга, которая отвечает за эмоциональную боль, возникающую во время разлуки, потери или при одиночестве. Кроме того, проявила активность зона мозга, ответственная за эмоциональное состояние и стрессовые ситуации. Это означает, что чувство ревности подкрепляется ощущением эмоциональной боли от разлуки. Поэтому те, кто ощущают такие чувства, стараются не допустить расставания и укрепить отношения.



Проведенное исследование позволило ученым понять, почему многие люди стремятся к моногамным отношениям. Также было сделано заключение, что ревность возникла в процессе эволюции, как способ сохранения пар.

