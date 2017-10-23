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Эксперты: ревность полезна для отношений

Ученые сделали заключение, что те, кто ощущают чувство ревности, стараются не допустить расставания и укрепить отношения
Эксперты: ревность полезна для отношений
Представители науки из США выяснили, что ревность приносит отношениям пользу. В ходе исследования было установлено, в какой зоне головного мозга возникает чувство ревности и как она влияет на взаимоотношения. 

В качестве подопытных ученые использовали моногамных обезьян-прыгунов. Они выбирают себе партнеров на всю жизнь и отстаивают собственную территорию. 

Обезьян-самцов разделили на 2 группы. Первой группе показывали клетку, в которой их самки играли с другими приматами, а второй группе – посторонних самок, которые так же играли с другими обезьянами. В это же время ученые сканировали головной мозг подопытных и измеряли колебания их гормонального фона.

После обработки информации выяснилось, что у самцов, испытывающих чувство ревности, активизировалась зона мозга, которая отвечает за эмоциональную боль, возникающую во время разлуки, потери или при одиночестве. Кроме того, проявила активность зона мозга, ответственная за эмоциональное состояние и стрессовые ситуации. Это означает, что чувство ревности подкрепляется ощущением эмоциональной боли от разлуки. Поэтому те, кто ощущают такие чувства, стараются не допустить расставания и укрепить отношения.

Проведенное исследование позволило ученым понять, почему многие люди стремятся к моногамным отношениям. Также было сделано заключение, что ревность возникла в процессе эволюции, как способ сохранения пар. 

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Теги: ревность, ревновать, чувство ревности, отношения 23/10/2017 Menslife.com

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