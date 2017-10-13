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Употребление мучных изделий отрицательно влияет на зрение

Исследователи определили, что употребление мучных изделий приводит к появлению близорукости
Употребление мучных изделий отрицательно влияет на зрение
Регулярное употребление всевозможной выпечки ухудшает зрение. К такому выводу пришли специалисты Университета питания штата Колорадо.

Совместно с коллегами из Университета города Сиднея они доказали, что повышенное количество инсулина, поступающее в кровь вместе с выпечкой, плохо сказывается на здоровье глаз. Эту точку зрения также разделяют и американские ученые-офтальмологи.

Исследователи определили, что употребление мучных изделий приводит к появлению близорукости. В первую очередь у любителей выпечки страдает глазное яблоко. У тех людей, которые в юном возрасте злоупотребляли всевозможными пирогами, хлебом и булочками, деформируется глазное яблоко. Со временем оно удлиняется – это приводит к близорукости.

Результаты проведенных исследований могут в дальнейшем помочь предотвратить рост глазных заболеваний. Таким образом ученые пытаются найти причину, почему в 21 столетии около 30% людей в Европе страдают от близорукости.

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Теги: зрение, хорошее зрение, плохое зрение, близорукость 13/10/2017 Menslife.com

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