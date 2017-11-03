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Обнаружена психологическая причина депрессии и алкоголизма

У людей, которых в детстве наказывали шлепками, повышена склонность к депрессивным состояниям, суициду, алкоголизму и употреблению наркотиков
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Обнаружена психологическая причина депрессии и алкоголизма
Дети, которых родители частенько наказывали шлепками в детстве, во взрослом возрасте подвержены депрессиям и психологическим расстройствам. К такому выводу пришли учёные из Мичиганского университета США.

Один из специалистов психологов, доцент кафедры социальной работы Эндрю Гроган-Кейлор отмечает, что многие родители используют шепки, как один их методов воспитания, не считая, это видом физического насилия над ребенком.

Кейлор и его коллега Шона Ли провели анализ анкетных данных более 8 тысяч человек. В специальном опросе участники эксперимента отвечали на вопрос о том, как часто в детстве их отшлепывали или били ремнем, применяли ли родители в виде наказательной меры другие виды физического насилия, какие-либо унижения и оскорбления. Также респондентам надо было ответить, какая атмосфера царила в их семье.

Как выяснилось, около 55% опрошенных наказывали в детстве шлепками или били ремнем. Данное исследование определило, что у таких людей повышена склонность к депрессивным состояниям, суициду, алкоголизму и употреблению наркотиков.

Эксперты заключили, что наказание ребенка с применением физического насилия, может негативно повлиять на развитие полноценной личности.

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Теги: депрессия, депрессивное состояние, алкоголизм, наказание, воспитание, ребенок, дети 03/11/2017 Menslife.com

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