Умеренные физические нагрузки положительно влияют на зрение и головной мозг

Для того чтобы улучшить зрение и умственные способности, необходимо заниматься спортом. Однако физические нагрузки должны быть умеренные – главное, себя сильно не перегружать.



Уже не одно десятилетие для улучшения зрения медики рекомендуют употреблять морковный сок, ягоды черники, отвар шиповника и другие продукты. Это действительно так. Здоровое питание с богатым составом витаминов и микроэлементов оказывает положительный эффект как на зрение, так и на весь организм в целом. Однако американские специалисты настоятельно рекомендуют следить не только за правильным питанием, но и за своей физической активностью.



Как утверждают медики, улучшить свое зрение и работу головного мозга можно с помощью умеренных физических нагрузок. Хорошо видеть помогут: медленный бег, плавание, не быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде.



Для подтверждения этого заявления американские ученые из университета Калифорнии провели эксперимент, в котором приняли участие 18 добровольцев. В процессе исследования участники с различной интенсивностью крутили педали на велотренажере. При этом у них контролировалась работа сердечно-сосудистой системы и головного мозга

В результате эксперимент выяснилось, что в моменты увеличения физической нагрузки острота восприятия, наоборот, снижалась.



То есть речь идет о том, что занятия спортом низкой интенсивности активизируют работу участков головного мозга, которые отвечает за получение и обработку визуальной информации. А более интенсивная нагрузка снижает остроту зрения.



Этот факт подтверждают на практике сами спортсмены. После длительных беговых дистанций, как правило, многие спортсмены жалуются на ухудшение зрения. Это объясняется чрезмерно повышенным или пониженным давлением и обезвоживанием организма.



Международные ученые продолжают работать над проблемой ухудшения зрения у людей. По мнению медиков-офтальмологов, эта эпидемия слепоты, которая охватила весь мир, связана с чрезмерным увлечением гаджетами, которые портят зрение.

