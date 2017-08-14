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Экспертам удалось составить идеальный распорядок дня

Специалисты определили, когда именно человеку нужно принимать пищу, в какие часы трудиться, ходить в тренажерный зал, заниматься сексом и даже употреблять алкогольные напитки
Экспертам удалось составить идеальный распорядок дня
Научные работники из Великобритании решили вывести оптимальный график для самых важных повседневных активностей. Так, специалисты определили, когда именно человеку нужно принимать пищу, в какие часы трудиться, ходить в тренажерный зал, заниматься сексом и даже употреблять алкогольные напитки.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 1000 добровольцев, каждый из которых ведет здоровый образ жизни. Все испытуемые должны были отмечать оптимальный временной промежуток, в рамках которого им удавалось достичь максимального эффекта от различных видов деятельности. Далее исследователи сопоставили все полученные данные и на их основе выстроили "идеальный" распорядок дня.

Выглядит он следующим образом:

6.45 - пробуждение. Желательно, чтобы ночной сон составлял 7-9 часов.

7.00 - пробежка. Если верить результатам исследований, с помощью кардиотренировок натощак можно похудеть гораздо быстрее. Виной всему - уровень сахара в крови: после ночи он более низкий, чем в другое время суток, а потому организму приходится тратить топливо из собственных запасов.

7.15 - завтрак. Идеально, если первый прием пищи происходит через пол часа после пробуждения. Как отметили 84% участников эксперимента, четкий режим питания по часам - самый лучший метод привести вес в норму.

7.30 - идеальное время для секса, так как организм полон сил после ночного отдыха. Лучше всего начинать занятия любовью через 45 минут после пробуждения. Именно утром тестостерон у мужчин достигает своего пика, а выброс гормонов радости эндорфинов после полового акта способен существенно понизить артериальное давление и подарить заряд позитива на весь день.

9.45 - работа. Человек достигает своего мыслительного пика приблизительно через 3 часа после пробуждения.

10.45 - пауза на отдых, позволяющая избежать дальнейшего стресса от накопившихся дел.

12.15 - обед. Оптимально, если второй прием пищи запланирован через четыре часа после завтрака.

15.30 - легкий перекус. Но важно при этом держать себя в руках и не переедать.

18.00 - ужин. Хорошо, если последний прием пищи будет максимально легким.

18.15 - именно в это время разрешается выпить бокал сухого красного вина. Печени нужно минимум четыре часа, чтобы переработать алкоголь, а потому лучше не переносить этот процесс на ночь.

18.30 - занятия с тяжестями (естественно, если до этого не употреблялся алкоголь). В этот период физическая сила достигает своего пика, а потому производительность в тренажерном зале будет максимально высока.

22.10 - оптимальное время для сна.

К слову, людям-"совам" можно смело сдвинуть этот распорядок дня на 2-3 часа вперед, чтобы просыпаться и засыпать было максимально комфортно.

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Теги: распорядок дня, режим дня, режим, распорядок, продуктивность 14/08/2017 Menslife.com

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