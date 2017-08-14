Экспертам удалось составить идеальный распорядок дня

Научные работники из Великобритании решили вывести оптимальный график для самых важных повседневных активностей. Так, специалисты определили, когда именно человеку нужно принимать пищу, в какие часы трудиться, ходить в тренажерный зал, заниматься сексом и даже употреблять алкогольные напитки.



Для участия в эксперименте ученые пригласили 1000 добровольцев, каждый из которых ведет здоровый образ жизни. Все испытуемые должны были отмечать оптимальный временной промежуток, в рамках которого им удавалось достичь максимального эффекта от различных видов деятельности. Далее исследователи сопоставили все полученные данные и на их основе выстроили "идеальный" распорядок дня.



Выглядит он следующим образом:



6.45 - пробуждение. Желательно, чтобы ночной сон составлял 7-9 часов.



7.00 - пробежка. Если верить результатам исследований, с помощью кардиотренировок натощак можно похудеть гораздо быстрее. Виной всему - уровень сахара в крови: после ночи он более низкий, чем в другое время суток, а потому организму приходится тратить топливо из собственных запасов.



7.15 - завтрак. Идеально, если первый прием пищи происходит через пол часа после пробуждения. Как отметили 84% участников эксперимента, четкий режим питания по часам - самый лучший метод привести вес в норму.



7.30 - идеальное время для секса, так как организм полон сил после ночного отдыха. Лучше всего начинать занятия любовью через 45 минут после пробуждения. Именно утром тестостерон у мужчин достигает своего пика, а выброс гормонов радости эндорфинов после полового акта способен существенно понизить артериальное давление и подарить заряд позитива на весь день.



9.45 - работа. Человек достигает своего мыслительного пика приблизительно через 3 часа после пробуждения.



10.45 - пауза на отдых, позволяющая избежать дальнейшего стресса от накопившихся дел.



12.15 - обед. Оптимально, если второй прием пищи запланирован через четыре часа после завтрака.



15.30 - легкий перекус. Но важно при этом держать себя в руках и не переедать.



18.00 - ужин. Хорошо, если последний прием пищи будет максимально легким.



18.15 - именно в это время разрешается выпить бокал сухого красного вина. Печени нужно минимум четыре часа, чтобы переработать алкоголь, а потому лучше не переносить этот процесс на ночь.



18.30 - занятия с тяжестями (естественно, если до этого не употреблялся алкоголь). В этот период физическая сила достигает своего пика, а потому производительность в тренажерном зале будет максимально высока.



22.10 - оптимальное время для сна.



К слову, людям-"совам" можно смело сдвинуть этот распорядок дня на 2-3 часа вперед, чтобы просыпаться и засыпать было максимально комфортно.

