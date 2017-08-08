Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью

Специалисты из Британии решили выяснить, какие продукты питания способствуют качественному сну. Как оказалось, для полноценного ночного отдыха достаточно правильно позавтракать: для этого необходимо съесть восемь орешков миндаля и два финика на протяжении получаса после утреннего пробуждения.



К таким выводам пришла физиолог и специалист по проблемам сна Нерина Рамлахан. Как утверждает доктор, всего одна горсть орехов и фруктов способна обеспечить необходимый баланс белков, жиров и углеводов, благодаря чему в организме налаживается обмен веществ и приходит в норму уровень сахара в крови. Примерно 8 миндальных орехов и 2 финика дают организму около 150-200 калорий и способствуют выработке важного гормона мелатонина в вечернее время, а это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на качество ночного сна. Плюс ко всему, такой утренний перекус помогает людям избавиться от лишнего веса.



"Звучит странно, но именно качественный завтрак помогает нам хорошо спать. Организм человека, который не завтракает вообще, пребывает в полной уверенности, что настали голодные времена. Тут же активизируется выработка гормонов стресса, которые очень сильно вредят полноценному сну, - рассказывает Нерина Рамлахан. - Плюс ко всему, завтраки ощутимо облегчают борьбу с лишними килограммами, ускоряя метаболизм на целых 10%. Утренний прием пищи обеспечивает "термогенный" эффект, который продолжается на протяжении нескольких часов после еды".

