Специалисты рассказали, на каком боку лучше всего спать

Современная медицина до сих пор не может прийти к единому мнению, на каком боку полезно спать для человеческого здоровья. Сторонники различных теорий приводят множество веских аргументов "за" и "против".



В итоге, в результате длительных споров и исследований, ученые наконец пришли к единому мнению – для здоровья человека более полезно спать на левом боку.



Сон на левом боку, по словам ученых, способствует лучшему насыщению крови кислородом и тем самым улучшается кровообращение во всём организме.



Лежа на левом боку, улучшается лимфоток, что способствует очищению всего организма. Такое положение во сне благотворно влияет на желудок и поджелудочную железу. Во время сна на левом боку, эти органы сдвигаются влево, в результате стимулируется их работа и снижается риск появления изжоги.



Как было отмечено, сон на левом боку также положительно влияет на состояние здоровья диабетиков.



Однако медики не рекомендуют спать на левом боку людям, страдающим сердечными заболеваниями, а именно: ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмией и тахикардией, а также людям с проблемами левого легкого, перенесших операции и травмы.