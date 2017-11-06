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Специалисты рассказали, на каком боку лучше всего спать

Ученые наконец пришли к единому мнению – здоровья человека более полезно спать на левом боку
Специалисты рассказали, на каком боку лучше всего спать
Современная медицина до сих пор не может прийти к единому мнению, на каком боку полезно спать для человеческого здоровья. Сторонники различных теорий приводят множество веских аргументов "за" и "против".

В итоге, в результате длительных споров и исследований, ученые наконец пришли к единому мнению – для здоровья человека более полезно спать на левом боку.

Сон на левом боку, по словам ученых, способствует лучшему насыщению крови кислородом и тем самым улучшается кровообращение во всём организме.

Лежа на левом боку, улучшается лимфоток, что способствует очищению всего организма. Такое положение во сне благотворно влияет на желудок и поджелудочную железу. Во время сна на левом боку, эти органы сдвигаются влево, в результате стимулируется их работа и снижается риск появления изжоги.

Как было отмечено, сон на левом боку также положительно влияет на состояние здоровья диабетиков.

Однако медики не рекомендуют спать на левом боку людям, страдающим сердечными заболеваниями, а именно: ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмией и тахикардией, а также людям с проблемами левого легкого, перенесших операции и травмы.

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Теги: сон, спать, здоровый сон, высыпаться 06/11/2017 Menslife.com

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