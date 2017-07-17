Бананы снижают вероятность появления многих заболеваний

Медики из Соединенных Штатов Америки настоятельно советуют регулярно употреблять бананы. Ведь этот аппетитный плод способствует предотвращению целого ряда серьезных заболеваний.



Американские диетологи в результате исследования пришли к выводу и доказали огромную пользу бананов. Существует мнение многих специалистов, что этот плод очень калорийный и способствует увеличению веса. Однако большинство диетологов утверждают, что бананы прекрасно усваиваются, не прибавляя ненужных и лишних калорий.



Бананы богаты клетчаткой, что положительно влияет на пищеварительную систему. Этот продукт на длительное время насыщает и человек не ощущает чувства голода. К тому же эти тропические плоды богаты витамином B6, который способствует нормализации сахара в крови. Медики советуют употреблять бананы людям, страдающим желудочно- кишечными заболеваниями. Однако бананы лучше не употреблять натощак.



Рекомендованная ежедневная норма - 2 банана. Этого достаточно, чтобы наполнить организм всеми необходимыми полезными и питательными веществами, микроэлементами и витаминами, которые содержатся в бананах.