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Бананы снижают вероятность появления многих заболеваний

Американские медики советуют регулярно употреблять бананы. Ведь этот аппетитный плод способствует предотвращению целого ряда серьезных заболеваний
Бананы снижают вероятность появления многих заболеваний
Медики из Соединенных Штатов Америки настоятельно советуют регулярно употреблять бананы. Ведь этот аппетитный плод способствует предотвращению целого ряда серьезных заболеваний.

Американские диетологи в результате исследования пришли к выводу и доказали огромную пользу бананов. Существует мнение многих специалистов, что этот плод очень калорийный и способствует увеличению веса. Однако большинство диетологов утверждают, что бананы прекрасно усваиваются, не прибавляя ненужных и лишних калорий.

Бананы богаты клетчаткой, что положительно влияет на пищеварительную систему. Этот продукт на длительное время насыщает и человек не ощущает чувства голода. К тому же эти тропические плоды богаты витамином B6, который способствует нормализации сахара в крови. Медики советуют употреблять бананы людям, страдающим желудочно- кишечными заболеваниями. Однако бананы лучше не употреблять натощак.

Рекомендованная ежедневная норма - 2 банана. Этого достаточно, чтобы наполнить организм всеми необходимыми полезными и питательными веществами, микроэлементами и витаминами, которые содержатся в бананах.

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Теги: банан, продукт, фрукт, плод, здоровье, полезные продукты 17/07/2017 Menslife.com

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