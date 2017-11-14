Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов

Согласно новым данным, ежедневное употребление орехов помогает снизить риск развития ишемической болезни сердца и снизить уровень холестерина в крови
Если вы хотите, чтобы ваше сердце билось без перебоев – забудьте об устрицах и шампанском! Отдайте предпочтение черному шоколаду с красным вином: вино и шоколад содержат вещества, полезные для здоровья сердечнососудистой системы.
Среди других вкусных и полезных для сердца блюд, которыми можно побаловать себя в романтический вечер, эксперты советуют семгу или тунец, богатые омега-3-кислотами. Употребляйте также чернику, клюкву, малину и клубнику, в которых содержатся бета-каротин и лютеин, антоцианин, эллаговая кислота, витамин С, фолиевая кислота, калий и клетчатка. Стоит обратить внимание на черную или красную фасоль – источник ниацина, фолиевой кислоты, магния, кальция и клетчатки; грецкие орехи и миндаль, содержащие витамин Е, магний, омега-3, клетчатку и моно- и полиненасыщенные жиры.
Представители науки сделали заключение, что древесные орехи (фундук, фисташки, миндаль, арахис, а также грецкие орехи) способствуют похудению