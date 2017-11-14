Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов

По мнению экспертов из США, даже 2 горсти орехов, если их употреблять каждую неделю, уменьшат риск появления болезней сердца и сосудов.



Такие сведения были получены после проведенного масштабного эксперимента с участием 200 000 человек. Результат показал, что орехи, независимо от их сорта, снижают вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе они уменьшают риск летального исхода.



Добровольцы, которые включили в рацион один или несколько раз в неделю орехи (фундук, миндаль, фисташки, грецкие орехи, кешью), на 15 – 23% стали менее склонными к сердечно-сосудистым болезням. Кроме того, был установлен такой же эффект от земляного ореха – арахиса.



Польза орехов заключается в том, что они содержат полезные минералы, белки, витамины и немалое количество антиоксидантов.



Кроме болезней сердца и сосудов орехи помогают предупредить старческое слабоумие, диабет, заболевания дыхательных путей, а также снизить риск появления онкологических заболеваний.



Поэтому эксперты рекомендуют сделать постоянной составляющей рациона различные сорта орехов.

