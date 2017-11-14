Новости

Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов

Все орехи, независимо от их сорта, снижают вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе они уменьшают риск летального исхода
Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов
По мнению экспертов из США, даже 2 горсти орехов, если их употреблять каждую неделю, уменьшат риск появления болезней сердца и сосудов. 

Такие сведения были получены после проведенного масштабного эксперимента с участием 200 000 человек. Результат показал, что орехи, независимо от их сорта, снижают вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе они уменьшают риск летального исхода. 

Добровольцы, которые включили в рацион один или несколько раз в неделю орехи (фундук, миндаль, фисташки, грецкие орехи, кешью), на 15 – 23% стали менее склонными к сердечно-сосудистым болезням. Кроме того, был установлен такой же эффект от земляного ореха – арахиса

Польза орехов заключается в том, что они содержат полезные минералы, белки, витамины и немалое количество антиоксидантов. 

Кроме болезней сердца и сосудов орехи помогают предупредить старческое слабоумие, диабет, заболевания дыхательных путей, а также снизить риск появления онкологических заболеваний. 

Поэтому эксперты рекомендуют сделать постоянной составляющей рациона различные сорта орехов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фото отсутствует
Ежедневная порция орехов защитит ваше сердце

Согласно новым данным, ежедневное употребление орехов помогает снизить риск развития ишемической болезни сердца и снизить уровень холестерина в крови

Фото отсутствует
Какие деликатесы защищают сердце?

Если вы хотите, чтобы ваше сердце билось без перебоев – забудьте об устрицах и шампанском! Отдайте предпочтение черному шоколаду с красным вином: вино и шоколад содержат вещества, полезные для здоровья сердечнососудистой системы.

Среди других вкусных и полезных для сердца блюд, которыми можно побаловать себя в романтический вечер, эксперты советуют семгу или тунец, богатые омега-3-кислотами. Употребляйте также чернику, клюкву, малину и клубнику, в которых содержатся бета-каротин и лютеин, антоцианин, эллаговая кислота, витамин С, фолиевая кислота, калий и клетчатка. Стоит обратить внимание на черную или красную фасоль – источник ниацина, фолиевой кислоты, магния, кальция и клетчатки; грецкие орехи и миндаль, содержащие витамин Е, магний, омега-3, клетчатку и моно- и полиненасыщенные жиры.

Исследователи: орехи способствуют снижению веса
Исследователи: орехи способствуют снижению веса

Представители науки сделали заключение, что древесные орехи (фундук, фисташки, миндаль, арахис, а также грецкие орехи) способствуют похудению

Теги: сердечно-сосудистые заболевания, сердце, сосуды, орехи, фундук, миндаль, фисташки, грецкий орех, кешью, арахис 14/11/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов Новости
Диета для тех, кто хочет набрать мышечную массу Диета для тех, кто хочет набрать мышечную массу Диеты
Philipp Plein - бренд который покорил мир своей оригинальностью Philipp Plein - бренд который покорил мир своей оригинальностью Модные тенденции
Кондиционеры несут в себе большую опасность для здоровья Кондиционеры несут в себе большую опасность для здоровья Новости
Эксперты рассказали, какая вероятность внезапной смерти во время секса Эксперты рассказали, какая вероятность внезапной смерти во время секса Новости
Исследователи рассказали, когда в браке жены больше всего склонны к изменам Исследователи рассказали, когда в браке жены больше всего склонны к изменам Новости
Выбор зубной щетки – электрическая или обычная? Выбор зубной щетки – электрическая или обычная? Уход за собой
Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов Новости
Исследователи выяснили, как уменьшить риск появления болезней сердца и сосудов
Диета для тех, кто хочет набрать мышечную массу Диеты
Диета для тех, кто хочет набрать мышечную массу
Philipp Plein - бренд который покорил мир своей оригинальностью Модные тенденции
Philipp Plein - бренд который покорил мир своей оригинальностью
Кондиционеры несут в себе большую опасность для здоровья Новости
Кондиционеры несут в себе большую опасность для здоровья
Эксперты рассказали, какая вероятность внезапной смерти во время секса Новости
Эксперты рассказали, какая вероятность внезапной смерти во время секса
Исследователи рассказали, когда в браке жены больше всего склонны к изменам Новости
Исследователи рассказали, когда в браке жены больше всего склонны к изменам
Выбор зубной щетки – электрическая или обычная? Уход за собой
Выбор зубной щетки – электрическая или обычная?

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.