Эксперты назвали главные секреты долголетия

Американский психиатр Джулия Самтон, совместно со своими коллегами, проведя ряд исследований, доказали, что максимально продлить свою жизнь человек может, если будет соблюдать следующие правила.Главное, заявляют ученые, необходимоПравильное и сбалансированное питание – залог здоровья человека. Те, кто не злоупотребляют жареной пищей, вредными жирами, солью и сладким, естественно, реже сталкиваются с проблемами со здоровьем. А это – путь к долголетию.Специалисты утверждают, что именнопоможет улучшить здоровье и продлить годы жизни. Рацион средиземноморской диеты положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и всего человеческого организма. Этот образ питания включает в себяВсе перечисленные продукты очень богаты витаминами, микроэлементами и другими полезными для человеческого организма веществами.Как уже неоднократно упоминалось медиками, немаловажный фактор долголетия – это– это все позитивно влияет на продолжительность жизни.Также специалисты обращают внимание на такой фактор, какВо всём надо пытаться искать и находить только хорошее. Это положительно сказывается на эмоциональном состоянии человека. А, следовательно, на продолжительности его жизни.И необходимо постаратьсяПсихологи советуют максимально беречь свою нервную систему. Как заявляют врачи: "Большинство болезней возникает от нервов".Соблюдая все эти правила, человек в состоянии укрепить свое здоровье и продлить жизнь.