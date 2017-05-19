Эксперты назвали главные секреты долголетия

Американские специалисты изложили главные факторы, которые влияют на продолжительность жизни человека. И оказалось, что самым важным является правильное питание.
Американский психиатр Джулия Самтон, совместно со своими коллегами, проведя ряд исследований, доказали, что максимально продлить свою жизнь человек может, если будет соблюдать следующие правила.
Главное, заявляют ученые, необходимо правильно питаться.
Правильное и сбалансированное питание – залог здоровья человека. Те, кто не злоупотребляют жареной пищей, вредными жирами, солью и сладким, естественно, реже сталкиваются с проблемами со здоровьем. А это – путь к долголетию.
Специалисты утверждают, что именно средиземноморская диета
поможет улучшить здоровье и продлить годы жизни. Рацион средиземноморской диеты положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и всего человеческого организма. Этот образ питания включает в себя овощи, рыбу, птицу, оливковое масло, бобовые, фрукты и ягоды.
Все перечисленные продукты очень богаты витаминами, микроэлементами и другими полезными для человеческого организма веществами.
Как уже неоднократно упоминалось медиками, немаловажный фактор долголетия – это активный образ жизни. Физические нагрузки, пребывание на свежем воздухе, велопрогулки, плавание
– это все позитивно влияет на продолжительность жизни.
Также специалисты обращают внимание на такой фактор, как позитивное мышление.
Во всём надо пытаться искать и находить только хорошее. Это положительно сказывается на эмоциональном состоянии человека. А, следовательно, на продолжительности его жизни.
И необходимо постараться избегать стрессов.
Психологи советуют максимально беречь свою нервную систему. Как заявляют врачи: "Большинство болезней возникает от нервов".
Соблюдая все эти правила, человек в состоянии укрепить свое здоровье и продлить жизнь.
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