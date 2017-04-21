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Основная опасность от употребления газированных и сладких напитков

Чрезмерное и регулярное употребление газированных напитков, сладкой воды, а также соков из пакетов сокращает объемы головного мозга и оказывает отрицательное влияние на память
Основная опасность от употребления газированных и сладких напитков
Чрезмерное и регулярное употребление газированных напитков, сладкой воды, а также соков из пакетов сокращает объемы головного мозга и оказывает отрицательное влияние на память.

К такому выводу в результате ряда исследований пришли специалисты американского медицинского центра города Бостон.

Учеными был проведён эксперимент, в котором приняли участие более 600 человек в возрасте от 60 до 65 лет. До этого каждый участник придерживался правильного питания, не имел проблем с сосудами головного мозга и памятью. На протяжении всего эксперимента добровольцы употребляли газированные сладкие напитки, а также концентрированные фруктовые соки из пакетов.

В результате у участников появились проблемы с памятью, наблюдалось значительное сокращение объема головного мозга, в том числе гиппокампа, который отвечает за память.

Также значительно ухудшилось общее состояние здоровья, появились головные боли и недомогание. Аналитики обнаружили, что люди, которые регулярно употребляют диетическую сладкую воду и напитки с сахарозаменителем, чаще страдают от инсультов и закупорок сосудов головного мозга, по сравнению с теми, кто от них отказался.

Автор исследования Мэтью Пасе, кандидат медицинских наук бостонского университета объясняет: "Наши результаты указывают на связи между высоким количеством употребления сладкого напитка и атрофией головного мозга, включая более низкий объем мозга и более плохую память".

В результате пагубного пристрастия к этим вредным напиткам, ежегодно умирают около 180 тысяч человек. Большая половина – это жители США, Мексики и стран Латинской Америки.

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Теги: газированная вода, газированные напитки, сладкая вода, сахарозаменитель, головной мозг, память 21/04/2017 Menslife.com

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